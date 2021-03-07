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Dünya ABD mektubunda çarpıcı detay: Türkiye'den talep edeceğiz
Dünya

ABD mektubunda çarpıcı detay: Türkiye'den talep edeceğiz

Afganistan'da barış müzakerelerinden hiçbir sonuç çıkmazken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in Kabil hükümetine yolladığı mektupta Türkiye detayı dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 16:23:00 -
ABD mektubunda çarpıcı detay: Türkiye'den talep edeceğiz

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken tarafından Kabil hükümeti lideri Eşref Gani'ye hitaben kaleme alınan ve Afganistan barış sürecine dair son değerlendirmeleri içeren mektupta konu ele alındı.

Söz konusu mektup, Kabil hükümeti bağlantılı TOLO News tarafından kamuoyuna servis edildi.

İki sayfalık mektupta ABD'nin Afganistan'da barış sürecine dair atacağı bazı adımlar yer alıyor. Bu adımlar arasında bölgesel güçlerin de dahil olacağı bazı müzakereler, diplomatik temasların artırılması ve 90 günlük bir ateşkes de bulunuyor.

"Türkiye'de görüşme tertip edilecek"

Mektupta, atılacak adımlara ilişkin üçüncü maddede, Türkiye'de bir görüşme düzenlenmesi de yer alıyor.

Blinken Eşref Gani'ye, Türkiye'de bir görüşme tertip edilmesi için Türk hükümetinden talepte bulunacaklarını belirtiyor.

Mektubun ilgili kısmında şu ifadeler yer alıyor:

"Üçüncü olarak, Türkiye hükümetinden, ilerleyen haftalarda barış anlaşmasını nihaileştirmek için iki taraf arasında üst düzey bir görüşmeye ev sahipliği yapmasını talep edeceğiz. Sizin yahut güvenilir vekillerinizin, bu toplantıda İslam Cumhuriyeti'nin diğer temsilcilerine katılmanızı istiyorum."

Daha önce de Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afgan barış sürecine destek olduklarını ve Türkiye'de de müzakere gerçekleştirilmesi gibi adımlar atmaya hazır olduklarını vurgulamıştı.

Taraflar bu konuda uzlaşırsa Afganlar arası görüşmelerin hararetli ve nihai turlarının Türkiye'de düzenlenebileceği tahmin ediliyor. 

Kaynak: Mepa News

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