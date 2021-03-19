ABD, Meksika ve Kanada'ya milyonlarca doz aşı gönderecek

Beyaz Saray Perşembe günü yaptığı açıklamada, ABD'nin Meksika ve Kanada'ya milyonlarca doz AstraZeneca aşısı göndermeyi planladığını söyledi. Biden yönetimi Meksika'ya sessizce sınıra gelen göçmen akışını durdurması için baskı yaparken aşı diplomasisine önemli bir adım attı.

Beyaz Saray basın sekreteri Jen Psaki, Amerika Birleşik Devletleri'nin 2,5 milyon doz aşıyı Meksika ile ve 1,5 milyon dozunu Kanada ile paylaşmayı planladığını belirterek, "henüz kesinleşmedi, ancak amacımız budur" dedi.