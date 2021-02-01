ABD medyasından Yunanistan'a Türkiye uyarısı

Türkiye-Yunanistan ilişkileri, beş yıl aradan sonra yapılan istikşafi görüşmeler sonrasında gerilimli şekilde ilerlemeye devam ediyor. Başta Doğu Akdeniz olmak üzere, Ege Denizi ve On İki Ada anlaşmazlıkları konusundaki meşru haklarını koruyacağını defalarca vurgulayan ve geri adım atmayan Türkiye'nin kararlı tavrı, Yunanistan için zorlayıcı bir unsur haline gelmiş durumda.

Yunan'ın Türkiye korkusu ABD medyasında

Türkiye'nin dünya çapında ses getiren askeri ve teknolojik gücünden rahatsız olan Yunanistan, son olarak attığı savaş uçağı adımı ile Türkiye'nin diyalog çağrılarına adeta sırtını dönmüştü. Türkiye karşısındaki güçsüz pozisyonunu güçlendirmeye çalışan ülke, Fransa ile 18 Rafale savaş uçağı alınması için karşılıklı imza atmıştı.

Türkiye'nin askeri gücüne olan korkusunu, başlattığı silahlanma yarışı ile gözler önüne seren Yunanistan'ın yeni politikası, ABD'li Forbes dergisine de konu oldu.

"Türkiye askeri gücünü artırıyor"

Forbes'da Paul Iddon imzasıyla yayınlanan analizde, Yunanistan'ın Türkiye'nin askeri gücü karşısındaki çaresizliği gözler önüne serildi. "Yunanistan, Türkiye'nin donanma gücüne ayak uydurabilmek için donanmasını iyileştirmek zorunda" mesajını taşıyan analizde, Yunanistan'ın askeri alandaki hamleleri incelendi.

Yunanistan'ın Fransa'dan savaş uçakları satın almasının ardından, ABD'den F-35 istemesini konu edinen ve müttefikleriyle yeni askeri tatbikatlara girişmesini konu alan analiz, Türkiye'nin milli teknoloji hamlelerinin önemine de yer verdi.

Özellikle İHA ve SİHA teknolojisiyle dünya arenasına ismini yazdıran Türkiye'nin İstanbul Fırkateyni hamlesinin, donanma gücünü pekiştirdiğinin aktarıldığı yazıda art arda gelen yeni donanma hamlelerinin Ege Denizi'ndeki güç dengelerini değiştireceği vurgusu da yer aldı.

"Yunanistan iyileştirme yapmak zorunda"

Türkiye'nin donanma gücüne "müthiş" vurgusunun yapıldığı yazıda, 2019 yılında üç denizde eş zamanlı yapılan tatbikatların Yunanistan için bir korku unsuru teşkil ettiğine dikkat çekildi. Analizde, Atina hükümetinin, Türkiye'nin artan donanma gücü karşısında çaresiz kaldığı belirtilirken, Yunan hükümetinin deniz kuvvetini artırma çabalarına yer verildi.

Yunanistan'ın, yeni fırkateynler almak için görüşmelere devam ettiği belirtilirken, donanmayı yenileme çabalarının odağında Türkiye'ye karşı duyulan rekabet duygusunun yer aldığı ifade edildi.

Atina hükümetinin, nasıl bir karar alırsa alsın, Türkiye'nin donanma gücü karşısında önemli miktarda satın alma ve iyileştirme yapması gerektiğini belirten analiz, Yunanistan'ın çaresizliğini de gözler önüne serdi.