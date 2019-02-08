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ABD medyasından bomba iddia... Terör örgütü YPG'ye kötü haber

ABD'nin Suriye'deki güçlerinin tamamının nisan sonuna kadar ülkeden çekmeyi planladığı iddia edildi.

08 Şubat 2019 Cuma 06:16
ABD medyasından bomba iddia... Terör örgütü YPG'ye kötü haber

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin görevdeki ve eski Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin YPG/PKK'nın korunması için herhangi bir plan yapılmasını beklemeden nisan ayı sonuna kadar Suriye'den çekilmeyi tamamlaması beklendiği iddia edildi.

Yetkililerin birkaç gün içinde DEAŞ'ın elindeki son beldenin de alınması ile ABD'nin Suriye'deki güçlerinin artık tamamen çekilmeye odaklanacağını ifade ettiği belirtildi.

Planlarlarda herhangi bir değişiklik olmazsa ABD güçlerinin önemli bir kısmı mart ayında çekilmiş olacağı, geri kalanının ise nisanın sonuna kadar Suriye'den ayrılacağı sürüldü.

ABD'nin YPG/PKK'nın korunması konusunda Türkiye ile görüşmeler yaptığının ancak bu konuda yol alınmadığı belirtilen haberde yetkililer, ABD güçlerinin, terör örgütü YPG/PKK için herhangi bir koruma planı olmaksızın ülkeden çekileceğine dikkat çekti.

Pentagon Wall Street Journal'da yer alan iddialara yönelik açıklama yapmaktan kaçınıyor ancak ABD Başkanı Trump, dün DEAŞ Karşıtı Koalisyon Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta içerisinde DEAŞ'ın elindeki topraklarının tamamının alındığını duyurabileceğini ifade etmişti.

ABD'nin çekilme sürecini yakından takip etmek ve süreci koordine etmek üzere Türkiye ile ABD arasında ortak görev gücü kurulmuştu.

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 06:16
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