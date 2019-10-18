0553 313 94 23

ABD medyasından ‘anlaşma’ itirafı! “Türkiye’nin zaferi”

Amerikan basını, Türkiye ve ABD arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmaya ilişkin "Türkiye, her istediğini aldı" değerlendirmesinde bulundu.

18 Ekim 2019 Cuma 14:14
ABD medyasından ‘anlaşma’ itirafı! “Türkiye’nin zaferi”

ABD'nin Washington Post, Wall Street Journal, New York Times, CNN, ABC gibi ana akım medya kuruluşları, Washington ile Ankara'nın "PKK/YPG'nin 120 saat içinde güvenli bölgeden çıkması için Barış Pınarı Harekatı'na ara verilmesi" konusunda vardığı anlaşmayı "Ankara hedefine ulaştı" şeklinde yorumladı.

Wall Street Journal internet sitesinde, "Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde askeri operasyonlara ara vermeyi kabul etti" başlığıyla aktardığı haberde, "(ABD Başkanı Donald) Trump, anlaşmayı övüyor, ama eleştirenler, anlaşmanın esasen Ankara'nın hedeflerini karşıladığını söylüyor." değerlendirmesini yaptı.

New York Times gazetesinin internet sitesinde, anlaşma, "Türkiye'nin Donald Trump'a zaferi" başlığıyla duyuruldu. Haberin spotunda, "Türkiye Cumhurbaşkanı istediğini aldı - Rusya ve İran da aynı şekilde" yorumu yer aldı.

Anlaşma, Washington Post gazetesinin sitesinde, "Suriye ateşkes anlaşması" olarak nitelendirildi.

"Anlaşma, ABD yaptırımları tehdidini kaldırırken, Türkiye'nin tampon bölgeyi tutturmasına izin verdi" başlığıyla verilen haberde, "Anlaşma, Erdoğan'a yıllardır ABD ile yaptığı müzakerelerde kazanamadığı imtiyazları verdi ve askeri eylemde bulunma kararını bir anlamda akladı." ifadesi kullanıldı.

"Türkiye'nin taleplerine teslim olma"

ABC News, başlığa, iki ülkenin Suriye konusunda anlaştığını sadece anlaşmanın "ateşkes" mi "operasyonlara ara verilmesi" mi olduğu konusunda aynı fikirde olmadıklarını çekti.

Haberde, Başkan Trump'ın "medeniyet için büyük bir gün" olarak müjdelediği anlaşmanın, "Türkiye'nin taleplerine teslim olma" şeklinde görülerek, eleştirildiği aktarıldı.

Trump'ın sürekli tartışma içinde olduğu CNN ise anlaşma haberini "(ABD Başkan Yardımcısı Mike) Pence, Türkiye'ye istediği her şeyi vermiş gibi görünen Suriye ateşkesini duyurdu" başlığıyla verdi.

Haberde, anlaşmanın ABD'nin "DEAŞ ile mücadelede bir zamanlar müttefiki olan" YPG/PKK'yı işgal ettiği toprakların büyük kısmını terk etmeye zorlayarak, Türkiye'nin askeri hedeflerinin çoğunu korumuş gibi göründüğü yorumu yapıldı.

CNN, haberinde, Suriye'deki operasyonu yakından takip eden Amerikalı bir yetkilinin, anlaşmanın ABD'nin "Türkiye'nin yaptıklarını onayladığı ve Suriye'nin bir kısmını ilhak edip, Kürt nüfusunu yerinden etmesine izin verdiği" anlamına geldiği yönündeki değerlendirmesine yer verdi.

Fox, anlaşmayı yorumsuz haberleştirdi

Fox News, anlaşmayı, "ABD ve Türkiye, Suriye ateşkesi anlaşmasına vardı" başlığıyla duyurduğu haberde, anlaşmanın ayrıntılarına ilişkin maddeleri sıralamakla yetindi.

Politico internet sitesi ise anlaşmayı, Başkan Trump ile ilgili azil soruşturması üzerinden gördü.

"Türkiye anlaşması, Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya ülkelerindeki siyasi cehennemden bir mola verdirdi" başlıklı haberde, üst düzey kurmaylarının karmaşık bir soruşturmayla karşı karşıya olan Başkan Trump'a, Ankara'da geçici bir başarı kazandırdığı yorumu yapıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 14:14
  1. Ankara
  2. Washington Post
  3. ABD
  4. Wall Street Journal
  5. New York Times
  6. CNN
  7. ABC
  8. Barış Pınarı Harekatı
  9. Washington
  10. Wall Street Journal internet sitesi
  11. ABC News
  12. Fox News
  13. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Anlaşma sonrası Fatih Portakal'dan skandal açıklama! Tepki yağıyor
    1. Anlaşma sonrası Fatih Portakal'dan..
    2. Şanlıurfa'da kelaynakların yuvaları..
    3. Esenler Otogarı'nda ücret tarifesi..
    4. TOKİ satışları hangi illerde? TOKİ..
    5. Fatih Erbakan’dan taziye mesajı
    6. Kapıkule'de "sürüngen" operasyonu! 17..
    7. Başkan Erdoğan: Söz yerine..
    8. Gündemi sarsan anket sonuçları belli..
    9. CHP'li Tanal'dan 'Trump' hamlesi!
    10. Samsun'da otomobilin çarptığı yaya..
    11. Erdoğan'dan mektup açıklaması!
    12. Elazığ'da kaçak tütün operasyonu! 4..
    13. Merkez Bankası'ndan kritik dolar..
    14. Türkiye'nin zaferi sonrası Merkel'den..
    15. Tekirdağ'da ele geçirildi! Tam bir ton..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz kısa sürede..
    17. Kritik teklif TBMM Başkanlığına sunuldu
    18. Er Rafi ne demek? Er Rafi anlamı nedir?
    19. Nuri Pakdil ne zaman ve nerede..
    20. Kadının içinde yaşadığı karavandan..
    21. Trump'tan Macron'a olay gönderme
    22. Diyarbakır'da tefecilik operasyonu: 10..
    23. Asgari ücret ne kadar olacak 2020..
    24. Afganistan’da camiye saldırı! Çok..
    25. Yazar Nuri Pakdil kimdir? Son dakika..
    26. Yazar Nuri Pakdil hakk'a yürüdü!
    27. ABD medyasından ‘anlaşma’ itirafı!..
    28. Hain Adil Öksüz'ün davasında sıcak..
    29. Gerçekten Erdoğan mı birleştirmiş..
    30. Ali Faik Demir kimdir, nerelidir? Ali..
    Yarkadaş'ın sözlerine Mete Yarar çok sinirlendi!
    Yarkadaş'ın sözlerine Mete Yarar çok sinirlendi!
    Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
    Mustafa Destici TBMM’de yaşananları Akit TV’ye anlattı: Beni Meclis’ten çıkarmak istediler
    ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
    ABD'den skandal YPG hamlesi! Türk muhabiri görünce böyle geri vites yaptı
    Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
    Türkiye ziyareti öncesi orada durdular! Kritik görüşme öncesi ABD'lilerden şaşırtan mola
    Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!
    Türkiye'den çok önemli Rusya açıklaması!

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2019
    Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
    Kritik görüşmede mutabakat sağlandı
    Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap
    Suriye'den "TSK'yla karşılaşırsanız ne olacak?" sorusuna küstah cevap