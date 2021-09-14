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Dünya ABD medyası yazdı: Biden Mısır'a yönelik askeri yardımları geri çekecek!
Dünya

ABD medyası yazdı: Biden Mısır'a yönelik askeri yardımları geri çekecek!

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico, Başkan Joe Biden'ın Mısır'da yapılan bazı askeri yardımları insan hakları endişeleri nedeniyle geri çekeceğini iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 20:56:00 -
ABD medyası yazdı: Biden Mısır'a yönelik askeri yardımları geri çekecek!

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Mısır'a yapılan yaklaşık 300 milyon dolarlık şartlı askeri yardımların bazılarını insan hakları endişeleri nedeniyle geri çekeceği öne sürüldü.

ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun haberine göre, Biden yönetimi Mısır'a yapılan bazı askeri yardımları geri çekmeye hazırlanıyor.

130 milyon dolarlık kısım geri çekilecek

Politico'ya konuşan konuya yakın kaynaklar, yaklaşık 300 milyon dolar değerindeki şartlı askeri yardımların 130 milyon dolarlık kısmının, Mısır'daki insan hakları ihlalleri iddialarından doğan endişe dolayısıyla geri çekileceğini kaydetti.

Askeri yardımların 170 milyon dolarlık kısmının Mısır'a verilmeye devam edileceğini kaydeden kaynaklar, 130 milyon dolarlık kısım için Mısır'dan belirli insan hakları standartlarının karşılanmasının isteneceğini belirtti.

Konuyla ilgili ABD Dışişleri Bakanlığından henüz resmi bir açıklama gelmedi.

 

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