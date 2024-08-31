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Gündem ABD medyası yazdı! 33 esir ile Filistinli mahkûmlar takas edilecek
Gündem

ABD medyası yazdı! 33 esir ile Filistinli mahkûmlar takas edilecek

Yeniakit Publisher
2024-08-31 08:21:00 -
ABD medyası yazdı! 33 esir ile Filistinli mahkûmlar takas edilecek

ABD merkezli Axios’un haberine göre, ABD ve İsrailli yetkililerin yürüttüğü müzakerelerde esir takası gündemde. Anlaşma sağlanırsa, ilk aşamada 33 esir ve yüzlerce Filistinli mahkumun takas edileceği bildirildi.

ABD, Mısır ve Katar arabuluculuğunda devam eden Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir takası müzakereleri sürüyor.

İsrail ile Hamas'ın ortak noktada bulaşamadığı müzakerelere ilişkin yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

"33 ESİR SERBEST BIRAKILACAK, YÜZLERCE FİLİSTİNLİ MAHKUM TAKAS EDİLECEK"

ABD merkezli haber sitesi Axios’un ABD ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, bu hafta gerçekleşen müzakerelerin odak noktasının esir takası olduğu bildirildi.

Habere göre, İsrail ile Hamas arasında anlaşma sağlanması durumunda ilk aşamada kadın, 50 yaş üstü erkek ya da ciddi sağlık sorunu olan 33 esir ile 150’si cinayetten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmış yüzlerce Filistinli mahkum takas edilecek.

Ayrıca 33 esirden daha azının hayatta olması durumunda da Hamas aradaki farkı kapatmak için esirlerin cansız bedenini teslim edecek.

İsrailli yetkililerin Axios’a verdiği bilgilere göre, müzakereciler Hamas’ın anlaşma çerçevesinde serbest bırakılmasını istediği mahkumların listesini görüştü.

HAMAS YETKİLİSİNDEN “MÜZAKERELER ÇÖKÜŞE DOĞRU GİDİYOR” AÇIKLAMASI

Hamas’ın üst düzey yetkilisi, İsrail ile Hamas arasındaki müzakerelerin “çöküşe doğru gittiğini” söyledi.

İsmi açıklanmayan yetkili, İsrail'in Mısır-Gazze sınırındaki Philadelphi Koridoru’ndaki varlığını sürdürmekte ısrar ettiğini ve bir anlaşmanın parçası olarak serbest bırakılacak müebbet hapis cezasına çarptırılmış 65 Filistinli mahkumun kimlikleri üzerindeki vetosundan vazgeçmek istemediğini söyledi.

Mısır, Katar ve ABD'nin İsrail’in talepleri karşısında “hayal kırıklığına uğradığını” da vurgulayan yetkili, “İsrail'in arabulucuların mevcut meseleleri ele alma önerilerini reddetmesi nedeniyle müzakereler çöküşe doğru gidiyor” dedi.

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