ABD medyası siyonistlere hizmet ediyor! Zulme ortak olmayan askerin 'Gazze' mesajını sansürlediler

ABD’nin küresel çapta yayın yapan siyonist güdümlü medya kuruluşları, Aaron Bushnell’in Gazze, Filistin ve soykırımla ilgili mesajlarını yok etti.

Fox, New York Times, Washington Post, CNN, Forbes, Associated Press ve Huffington Post, Bushnell’in soykırım ifadesini ve Filistin’e özgürlük çağrısını başlıklarına taşımadı.

Gazze’deki soykırıma ortak olmayacağını söyleyerek kendini yakan Bushnell ile ilgili haberlerde, İsrail aleyhinde hiçbir ifadeye yer verilmeyerek gazetecilik etiği yerle bir edildi.

Utanç veren habercilik

ABD medyasının tutumuna Körfez bölgesi gazetecilerinden tepki geldi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Gazeteci Dima el-Hatib, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Batı medyasının Amerikalı asker haberini verdiğini ancak "Filistin", "Gazze" ya da "soykırım" ifadelerini kullanmadığını belirtti.

Batı medyası için "utanç verici bir gazetecilik" ifadesini kullanan Hatib, Amerikalı askerin yaptığı eylemle vermek istediği mesajın engellenmeye çalışıldığını kaydetti.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Arabic Post" sitesi ise Newsweek, Washington Post, CNN'in yanı sıra Batılı ajansların olaya ilişkin haberlerinin fotoğraflarını yayınladı.

Yapılan paylaşımda, Batı medyasının Bushnell'in kendisini yakma nedenini söylememe konusunda anlaşmış olduğu ancak askerin, sebebini zaten videoda açıkladığı vurgulandı.

Arabic Post, Batı medyasının haberlerinde Bushnell'in kendini ateşe verme nedenini görmezden gelmelerine ilişkin, "Nedeni bilmiyorlar mı, Bushnell'in videosu onlara ulaşmadı mı?" ifadesini kullandı.

Arap gazeteci ve yazar Semer Cerrah, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD medyasının Bushnell olayını kararttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"New York Times gazetesindeki haberde ne Filistin'den ne de Gazze'den söz ediliyor. CNN de haberinde, bir Hava Kuvvetleri mensubunun Washington'daki İsrail Büyükelçiliği dışında kendini ateşe verdiğini söylüyor. Haberde Gazze ve soykırımdan söz edilmiyor."

Etkiden korktular

Çıkarcı medyanın, ABD'nin iç politikasında yol açtığı büyük etkiyi inkar etme ve olayın üstünü örtme çabalarına rağmen Bushnell olayının ülkedeki sosyal medya ağlarında trend olduğuna işaret eden Cerrah, "Bu eylemin, Gazze için gençler üzerinde oluşturacağı etkiyi artık siz düşünün." dedi.

Pentagon'dan soluk açıklama

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Gazze'deki "soykırıma ortak olmayacağını" söyleyerek kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell’in ölümü için "trajik bir olay" demekle yetindi.