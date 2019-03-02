0553 313 94 23

ABD medyası kıvranıyor: Türkiye'nin S-400 alımı tokat, Rusya ile geliştirdiği ilişki darbedir

Washington Examiner yazarı gazeteci Erin Dunne, Washington’un nefesini tutarak Rusya’nın ABD politikasına müdahalesiyle ilgili sorulara yanıt ararken Moskova’nın kaslarını gerdiğini, Ankara’nın da Rus füzelerinin alımıyla ilgili skandal kararı için ‘olmuş bitmiş mesele’ dediğine dikkat çekiyor.

02 Mart 2019 Cumartesi 23:32
ABD medyası kıvranıyor: Türkiye'nin S-400 alımı tokat, Rusya ile geliştirdiği ilişki darbedir

Ankara’nın S-400 alımının Washington’a atılmış bir tokat olduğunu yazan Erin Dunne, NATO üyesi olan Türkiye’nin Rus füzeleri almasının ittifakın birleşik savunma sistemini tehlikeye sokacağını belirterek, “Çünkü bu teknoloji, NATO sistemleriyle uyuşmuyor ve Moskova’nın planlarına uygun biçimde kusurlar içeriyor olabilir. Moskova, NATO’nun kendi üyelerini koruması gerektiği düşman” yorumunda bulundu.

ABD ve NATO’nun, Türkiye’nin Rusya’yla anlaşmadan vazgeçerek Patriot füzelerini alacağını umut ettiğini ifade eden Dunne, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence’in Münih’te bu konuyla ilgili tedirginliğini dile getirerek haklı olduğunu yazdı. Rusya’nın, kendi etki alanında gördüğü ülkelere son zamanlarda baskı yaptığını iddia eden gazeteci, “Bugün durum son derece karmaşık hale gelse de ABD, Ankara ile ilişkileri iyileştirmeye çalışmalı” dedi.

Türkiye’nin, Orta Asya, Avrupa ve Ortadoğu yollarının kesiştiği yerde anahtar öneme sahip coğrafi konumda bulunan önemli bir müttefik olduğunu vurgulayan Dunne, “Türkiye, ABD ve NATO’nun Ortadoğu operasyonları için başlangıç platformu rolünü oynayan stratejik bir müttefik” dedi.

Aynı stratejik düşüncelerle hareket eden başta Rusya diğer güçlerin de Türkiye’ye büyük önem verdiğini yazan Amerikan gazeteci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin Amerikan çıkarlarına indirilen ve ABD’yi Ortadoğu’ya erişimden mahrum bırakabilecek ve bölgedeki etkisini zayıflatabilecek açık bir darbe olduğunu savundu.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 23:32
  1. Moskova
  2. NATO
  3. Erin Dunne
  4. Ankara’nın S-400 alımı
  5. Mike Pence
  6. Patriot füzeleri
  7. Rusya
  8. Türkiye'nin S-400 alımı
  9. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  10. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nazilli 10. Kültür Sanat ve Edebiyat Festivali Başladı
    1. Nazilli 10. Kültür Sanat ve Edebiyat..
    2. Binali Yıldırım "Öyle ayrıcalık yok..
    3. Yardımsevenler 91. onur yılı yemeği
    4. İİT, UNRWA için vakıf fonu oluşturacak
    5. GÜNDEM ÖZETİ / 3 Mart 2019
    6. İşsiz kaldığı sektörde patron oldu!..
    7. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    8. AK Parti Ümraniye Başkan Adayı..
    9. Karamollaoğlu'ndan iddialı çıkış:..
    10. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası
    11. İİT'den Hindistan ve Pakistan'a..
    12. Güreş: Dan Kolov-Nikola Petrov Turnuvası
    13. Cumhurbaşkanı Buteflika'nın ülkeye..
    14. Judo: 26. Nazım Canca Ümitler Avrupa..
    15. Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası'nda..
    16. Trump, 2020 seçimlerinden zaferle..
    17. Bayburt’ta yolcu otobüsü şarampole..
    18. Bayern Münih zirveye ortak oldu
    19. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    20. ABD medyası kıvranıyor: Türkiye'nin..
    21. Erzurumspor, Galatasaray maçına hazır
    22. Bülent Arınç'tan '31 Mart' mesajı:..
    23. Van’da ‘Çocuk evliliklerine hayır’..
    24. Maçın ardından
    25. Emniyet şeridindeki kamyona otomobil..
    26. GÜNCELLEME - Bayburt'ta yolcu otobüsü..
    27. Bayburt’ta yolcu otobüsü devrildi: ölü..
    28. CHP Buca Gençlik Kolları yönetimi..
    29. Cezayir Müslüman Alimler Cemiyeti'nden..
    30. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy,..
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Pakistan ve Hindistan arasında silahlı çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
    Herkesi ilgilendiriyor! Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme
    Herkesi ilgilendiriyor! Doğalgaz fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme
    Melih Gökçek anket sonucunu açıkladı: Kılıçdaroğlu gidiyor
    Melih Gökçek anket sonucunu açıkladı: Kılıçdaroğlu gidiyor
    Tatbikatı gören Rumlar ağız değiştirdi: Çatışmayacağız
    Tatbikatı gören Rumlar ağız değiştirdi: Çatışmayacağız
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı
    Bu adam hangi yüzle konuşuyor! 28 Şubat'ın baş aktörü: Süreç devam etse, FETÖ sızamazdı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Ortadoğu'nun Cahşları'nın yazarı Öznur'dan çağrı: Kürt kardeşlerim artık Barzani'ye baş kaldırmalı!
    Ortadoğu'nun Cahşları'nın yazarı Öznur'dan çağrı: Kürt kardeşlerim artık Barzani'ye baş kaldırmalı!
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert yeni parti açıklaması
    MHP lideri Devlet Bahçeli'den çok sert yeni parti açıklaması