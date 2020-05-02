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Medya

ABD medyası Canan Kaftancıoğlu'nu gazladı: Motorcu solcu bir feminist, Erdoğan'a...

Türk siyasetine yön vermek için çeşitli isimleri parlatma çabasına giren Amerikan medyası, şimdi de Canan Kaftancıoğlu'nu gazladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-02 21:32:00 -
ABD medyası Canan Kaftancıoğlu'nu gazladı: Motorcu solcu bir feminist, Erdoğan'a...

Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde olmasını istemeyen Batı medyası; belli sürelerle siyaseti dizayn etme çabasına girişiyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısında duran muhalif siyasetçileri okuyucularına ballandıra ballandıra anlatan Batı medyası bugüne kadar parlattığı hiçbir isimden istediği sonucu alamadı.

Emine Ülker Tarhan, Figen Yüksekdağ, Abdüllatif Şener, Selahattin Demirtaş, Muharrem İnce... Bu isimler sadece bazıları.

Amerika'da yayın yapan Foreign Policy dergisi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu gündemine aldı.

"Motorcu solcu bir feminist"

"Motorcu solcu bir feminist, Erdoğan'a meydan okuyor" başlığıyla sunulan, Nick Ashdown'un imzasıyı taşıyan yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Erdoğan'a kaşı başarılı bir mücadele veriyor"

"Kaftancıoğlu, ülkesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı mücadele veren partisinin başarısındaki ana etkenlerden biri olarak görülüyor. Putları yıkan ve sahne arkasında yorulmaksızın çalışan 48 yaşındaki Kaftancıoğlu, aynı zamanda geleneksel olarak yaşlı adamların hüküm sürdüğü partisinde nesilsel değişimin sembolü."

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