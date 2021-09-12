ABD medyası AKINCI TİHA'yı konuşuyor

"TB-2'den çok daha güçlü", "İleri seviye sistemlere sahip". Bu ifadeler AKINCI TİHA için ABD'deki savunma medyasının önde gelen dergilerine ait.

The Defense Post ve Jane's'te, AKINCI TİHA'ya geniş yer ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine eklenen AKINCI'nın özellikeri ve belirgin avantajları geniş bir şekilde ele alındı.

TİHA'nın hem hava, hem de kara hedeflerini vurabilmesine vurgu yapıldı. Yazılarda, projenin Türkiye'nin askeri gücünün kendi kendine yeterliliği hedefleri doğrultusunda tamamlandığının altı çizildi.