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Teknoloji ABD medyası AKINCI TİHA'yı konuşuyor
Teknoloji

ABD medyası AKINCI TİHA'yı konuşuyor

Selçuk Bayraktar öncülüğünde Baykar firması tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen ve geçtiğimiz günlerde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine alınan AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı, (TİHA) ABD medyasında gündem oldu.

Yeniakit Publisher
2021-09-12 11:14:00 -
ABD medyası AKINCI TİHA'yı konuşuyor

"TB-2'den çok daha güçlü", "İleri seviye sistemlere sahip". Bu ifadeler AKINCI TİHA için ABD'deki savunma medyasının önde gelen dergilerine ait.

The Defense Post ve Jane's'te, AKINCI TİHA'ya geniş yer ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen törenle Türk Hava Kuvvetleri'nin envanterine eklenen AKINCI'nın özellikeri ve belirgin avantajları geniş bir şekilde ele alındı.

TİHA'nın hem hava, hem de kara hedeflerini vurabilmesine vurgu yapıldı. Yazılarda, projenin Türkiye'nin askeri gücünün kendi kendine yeterliliği hedefleri doğrultusunda tamamlandığının altı çizildi.

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Yorumlar

Vahap Kalyoncu

Yok daha tam anlamıyla kendimize yetecek seviyede değiliz ancak Milli muharip uçak ne zaman semalarda süzülür o zaman tamamlanacak inşallah.
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Eyman

Tüm islam alemine hayırlı olsun inşallah! Bi durum dikkatimi çekti naçizane dile getireyim: Pervane! Kırmızı renkler havada daha net görünür olduğu fikrindeyim, tek renk, gri ve ya biraz daha mavimsi renk daha iyi olur!
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