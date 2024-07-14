  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Erdoğan yurt dışına kaçacak’ diyenlerin hepsi yurt dışına kaçtı

Şehid olan babasına Gazzeli çocuk böyle veda etti! Şimdi beni kim sabah namazına uyandıracak babam?

Hamas'tan Netanyahu'ya cevap: O ölmedi açıklamalarınla dalga geçiyor

Bakan Yerlikaya: “Mardin ili Dargeçit kırsalında düzenlenen ‘Bozdoğan-50’ operasyonunda iki terörist etkisiz hale getirildi”

İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

Erdoğan çağrı yapmıştı! Esad’tan yanıt geldi Dikkat çeken 2011 vurgusu

Gazze’deki soykırıma ses çıkarmayan Sertab Erener Cumhurbaşkanına seslendi! “Hayvanlara yapılan bence bu soykırım”

Sakarya'da korku dolu dakikalar! Kozmetik fabrikasında yangın

Meriç Nehri'nde can pazarı/ Tekne alabora oldu

14 Temmuz 2024: Günün Âyet ve Hadisi
Dünya ABD' li senatörden şok suikast açıklaması: Arkasında Biden var!
Dünya

ABD' li senatörden şok suikast açıklaması: Arkasında Biden var!

Yeniakit Publisher
2024-07-14 12:25:00 - 2024-07-14 12:29:56
ABD' li senatörden şok suikast açıklaması: Arkasında Biden var!

Donald Trump'ın başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü J.D. Vance, suikastin arkasında başkan Biden'ın olduğunu iddia etti.

Donald Trump'ın başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü J.D. Vance Cumartesi günü Pensilvanya'da eski başkanın mitinginde gerçekleşen suikast girişiminden doğrudan Başkan Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLER BİDEN'I SORUMLU TUTTU

Cumhuriyetçi senatör Vance sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Bugün sadece izole bir olay değil. Biden kampanyasının temel öncülü, Başkan Donald Trump'ın her ne pahasına olursa olsun durdurulması gereken otoriter bir faşist olduğudur. Bu söylem doğrudan Başkan Trump'ın suikast girişimine yol açtı."

"SUİKAST EMRİNİ BİDEN VERDİ"

Georgia'dan Muhafazakâr kanat temsilcisi Mike Collins ise suikast emrinin doğrudan Biden'dan geldiğini öne sürdü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kongre üyesi, "Joe Biden emirleri gönderdi" diye tweet attı.

Collins, "PA, Butler County'deki Cumhuriyetçi Bölge Savcısı, Joseph R. Biden'a suikast kışkırtıcılığı suçlamasıyla derhal dava açmalı" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.

Erdoğan kimi ister? Trump'ı mı, Biden'ı mı? Ahmet Hakan böyle açıkladı
Erdoğan kimi ister? Trump'ı mı, Biden'ı mı? Ahmet Hakan böyle açıkladı

Medya

Erdoğan kimi ister? Trump'ı mı, Biden'ı mı? Ahmet Hakan böyle açıkladı

Donald Trump'a sıkılan kurşunun en net görüntüsü kaydedildi
Donald Trump'a sıkılan kurşunun en net görüntüsü kaydedildi

Gündem

Donald Trump'a sıkılan kurşunun en net görüntüsü kaydedildi

Trump'tan suikast sonrası ilk açıklama
Trump'tan suikast sonrası ilk açıklama

Gündem

Trump'tan suikast sonrası ilk açıklama

Amerikalı silah uzmanı Trump suikast girişimini yorumladı! Ya ihmal var ya da kasıtlı yapıldı
Amerikalı silah uzmanı Trump suikast girişimini yorumladı! Ya ihmal var ya da kasıtlı yapıldı

Gündem

Amerikalı silah uzmanı Trump suikast girişimini yorumladı! Ya ihmal var ya da kasıtlı yapıldı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23