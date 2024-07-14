ABD' li senatörden şok suikast açıklaması: Arkasında Biden var!

Donald Trump'ın başkan yardımcısı adayı Ohio Senatörü J.D. Vance Cumartesi günü Pensilvanya'da eski başkanın mitinginde gerçekleşen suikast girişiminden doğrudan Başkan Joe Biden'ı sorumlu tuttu.

CUMHURİYETÇİ SENATÖRLER BİDEN'I SORUMLU TUTTU

Cumhuriyetçi senatör Vance sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"Bugün sadece izole bir olay değil. Biden kampanyasının temel öncülü, Başkan Donald Trump'ın her ne pahasına olursa olsun durdurulması gereken otoriter bir faşist olduğudur. Bu söylem doğrudan Başkan Trump'ın suikast girişimine yol açtı."

"SUİKAST EMRİNİ BİDEN VERDİ"

Georgia'dan Muhafazakâr kanat temsilcisi Mike Collins ise suikast emrinin doğrudan Biden'dan geldiğini öne sürdü.

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Kongre üyesi, "Joe Biden emirleri gönderdi" diye tweet attı.

Collins, "PA, Butler County'deki Cumhuriyetçi Bölge Savcısı, Joseph R. Biden'a suikast kışkırtıcılığı suçlamasıyla derhal dava açmalı" ifadelerini kullandı.

TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ

Cumhuriyetçi Partiden başkanlık için yarışan eski ABD Başkanı Trump, Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı.

Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti.

Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı.

FBI incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.