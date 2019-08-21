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ABD, Kuzey Kore ile müzakerelere yeniden başlamaya hazır

ABD'nin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun:- "Kuzey Kore'deki mevkidaşlarımızdan haber alır almaz görüşmeye hazırız"

21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:21
ABD, Kuzey Kore ile müzakerelere yeniden başlamaya hazır

ANKARA (AA) - ABD yönetiminin Kuzey Kore özel temsilcisi Stephen Biegun, Washington'un, Pyongyang ile nükleer müzakerelere yeniden başlamaya hazır olduğunu belirtti.

Güney Kore'ye düzenlediği üç günlük ziyaret sırasında, ülkenin Kore Yarımadası ve güvenlik işleri özel temsilcisi Lee Do-hoon ile bir araya gelen Biegun, "Kuzey Kore'deki mevkidaşlarımızdan haber alır almaz görüşmeye hazırız." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ekibine Kuzey Kore ile görüşmeleri yeniden başlatma görevi verdiğine, buna Kuzey Kore lideri Kim Jong-un da "rıza gösterdiğine" işaret eden Biegun, "Bu önemli göreve tamamen bağlıyım. Bunu halledeceğiz." ifadesini kullandı.

Lee de basına yaptığı açıklamada, "Mevcut diyalog aşamasına tesadüfen gelinmedi. Bu durum, Güney, Kuzey ve ABD liderlerinin kararlılığı ve iradesine bağlı gelişti. Güney Kore ve ABD, yakın istişareler ve iş birliği yoluyla diyalog için böyle bir dönüm noktasına devam edebilmeyi umuyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Trump-Kim zirvesinden sonuç çıkmamıştı

ABD Başkanı Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ilk kez 12 Haziran 2018'de Singapur'da yapılan tarihi zirvede bir araya gelmiş, burada Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılması ve kalıcı barış konusunda mutabakata varılmıştı.

İki lider 26-27 Şubat 2019'da Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir kez daha görüşmüş ancak zirve beklenenden hızlı şekilde ve anlaşmasız sona ermişti. Trump, Kim ile görüşmesine ilişkin, "Onlar yaptırımların tamamen kaldırılmasını istedi. Biz ise bunu yapmaya niyetli değildik. Bu nedenle anlaşamadık." demişti.

Trump ile Kim, son olarak 30 Haziran'da Kuzey ve Güney Kore arasında bulunan "silahsızlandırılmış bölge"de görüşmüş, nükleer müzakere sürecini sürdürme kararı almıştı.

Diğer yandan, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada, ABD ve Güney Kore arasında bu ay "19-2 Dong Maeng" tatbikatının yapılması halinde Pyongyang'ın, Washington ile çalışma düzeyindeki müzakerelere yeniden başlama konusunda varılan anlaşmayı tekrar gözden geçireceğini belirtmişti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:21
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