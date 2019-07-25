ABD kuklası Hafter'den kuyruğu dik tutma çabası: Zafere yakınız Libya'nın doğusunu işgal eden ve meşru hükümetin operasyonlarıyla büyük kan kaybeden ABD kuklası Halife Hafter, Trablus'ta yakında zafer kazanacaklarını öne sürdü. Hafter'in militanlarının moralini yüksek tutmak için bu söylemde bulunduğu belirtildi.

Libya'nın doğusundaki ABD, Suudi Arabistan ve BAE destekli 'Libya Ulusal Ordusu' adlı oluşumun lideri Halife Hafter, Trablus'ta yakında zafer kazanacaklarını iddia etti. Trablus'taki son saldırıda büyük darbe yiyen ve militanlarının moralini yüksek tutmaya çalışan ABD kuklası Hafter, Bingazi'deki komuta merkezinde yaptığı açıklamada "Zaferi kazanmamız yakın. Bütün Libyalıların kurtulma zamanı geldi. Ordu da halk da Trablus'ta zafer bayrağını dalgalandıracak." şeklinde konuştu. "Kendi güçlerinin moralini yüksek tutmaya çalışıyor" Libya'da meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ABD kuklası Hafter'in açıklamasına cevap verdi. UMH, Hafter'in bu açıklamayı yapma nedeninin kendi güçlerinin moralini yükseltmek olduğunu belirtti. "Saldırıyı püskürtmeye hazırız" UMH'nin yürüttüğü askeri operasyonun sözcüsü Mustafa el Meci, UMH güçlerinin her türlü saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu dile getirdi. Hafter güçleri, Trablus'un kontrolünü ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatmıştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.