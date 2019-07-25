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ABD kuklası Hafter'den kuyruğu dik tutma çabası: Zafere yakınız

Libya'nın doğusunu işgal eden ve meşru hükümetin operasyonlarıyla büyük kan kaybeden ABD kuklası Halife Hafter, Trablus'ta yakında zafer kazanacaklarını öne sürdü. Hafter'in militanlarının moralini yüksek tutmak için bu söylemde bulunduğu belirtildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 22:54
ABD kuklası Hafter'den kuyruğu dik tutma çabası: Zafere yakınız

Libya'nın doğusundaki ABD, Suudi Arabistan ve BAE destekli 'Libya Ulusal Ordusu' adlı oluşumun lideri Halife Hafter, Trablus'ta yakında zafer kazanacaklarını iddia etti.

Trablus'taki son saldırıda büyük darbe yiyen ve militanlarının moralini yüksek tutmaya çalışan ABD kuklası Hafter, Bingazi'deki komuta merkezinde yaptığı açıklamada "Zaferi kazanmamız yakın. Bütün Libyalıların kurtulma zamanı geldi. Ordu da halk da Trablus'ta zafer bayrağını dalgalandıracak." şeklinde konuştu.

"Kendi güçlerinin moralini yüksek tutmaya çalışıyor"

Libya'da meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), ABD kuklası Hafter'in açıklamasına cevap verdi.

UMH, Hafter'in bu açıklamayı yapma nedeninin kendi güçlerinin moralini yükseltmek olduğunu belirtti.

"Saldırıyı püskürtmeye hazırız"

UMH'nin yürüttüğü askeri operasyonun sözcüsü Mustafa el Meci, UMH güçlerinin her türlü saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu dile getirdi.

Hafter güçleri, Trablus'un kontrolünü ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı başlatmıştı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 22:54
  1. Ulusal Mutabakat Hükümeti
  2. Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH)
  3. Libya Ulusal Ordusu
  4. ABD kuklası Hafter
  5. Halife Hafter
  6. Libya

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