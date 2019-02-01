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ABD kuklası Guaido'dan ilk açıklama: Polis evime geldi! Kızımın başına bir şey gelirse...

Venezuela'da, yüzde 68 oyla devlet başkanı seçilen Nicolas Maduro'nun yerine kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ABD kuklası Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, özel harekat polisinin evine gelerek ailesini sorguladığını iddia etti.

01 Şubat 2019 Cuma 00:16
ABD kuklası Guaido'dan ilk açıklama: Polis evime geldi! Kızımın başına bir şey gelirse...

ABD kuklası Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, başkent Karakas'ta, dışarıda bir etkinlikte olduğu sırada, Bolivarcı Ulusal Özel Harekat Polisi (FAES) güçlerinin ailesinin evinde bulunduğunu duyurdu, 20 aylık kızının başına gelecek herhangi bir şeyden Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu sorumlu tuttu.

Katıldığı etkinliğin sona ermesinin ardından bu açıklamayı yapan Juan Guaido daha sonra evine hareket ederken yanında bulunan bazı diplomatlardan da kendisine eşlik etmelerini istedi.

"Kızımın başına birşey gelirse sorumlusu Maduro'dur"

ABD kuklası Guaido, Twitter hesabından da konuyla ilgili paylaşımda bulundu. Evine FAES tarafından baskın düzenlendiğini ileri sürdü, "Şu anda FAES evimde, ailemin evinde. Orada bulunan kızımın başına gelecek her şeyden Maduro sorumludur." ifadelerini kullandı.

ABD'li senatörden de açıklama geldi

Guaido'yu destekleyen Amerika Birleşik Devletleri'nde, Florida eyaletinin Cumhuriyetçi senatörü Marco Rubio Twitter hesabından Guaido ve 20 aylık kızının evinden çıkarken çekilen bir fotoğrafını paylaştı.

Mesajında "20 aylık çocuğuyla apartmandan çıkıyor." yazan Rubio, "Maduro askerleri, (Guaido'nun) eşini sorgulamak için bu sabah geldi. Basın ve diplomatik heyetler durumu gözetlemek için oraya geldi. Gözünü korkutma çabaları" değerlendirmesinde bulundu.

 

Öte yandan, ülke basınında özel kuvvetler mensubu bazı kişilerin Guaido'nun yaşadığı binaya girdiği ancak Guaido'nun evine girmeden bilgi topladıktan sonra ayrıldıkları yönünde bilgiler yer aldı.

 

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 00:16
  1. Bolivarcı Ulusal Özel Harekat Polisi
  2. FAES
  3. ABD kuklası Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
  4. Maduro
  5. Venezuela

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