ABD kuklası BAE'dan skandal Türkiye açıklaması

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, Suriye’de Türkiye tarafından oluşturulacak güvenli bölgeye karşı olduklarını belirterek, “BAE olarak Kürtleri(PKK/YPG/DSG) destekliyoruz” dedi.

Alhurra kanalına konuşan BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Muhammed Gargaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı ardından oluşturulması öngörülen güvenli bölgeye karşı olduklarını söyledi.

"Bir Arap ülkesinin topraklarında olmasını reddediyoruz"

K24'ün aktardığı habere göre "Arap olmayan bir ülkenin bir Arap ülkesinin topraklarında olmasını reddediyoruz" diyen Enver Muhammed Gargaş, "Bu tutumumuz Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde yer almasıyla ilgili de geçerlidir. BAE, İran'ın da Suriye ve Irak'ta olmasına karşı" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü YPG'nin DAEŞ'e karşı büyük bedeller ödediğini belirten Gargaş, "YPG'yi destekliyoruz. YPG büyük bedeller ödedi. Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde YPG'nin korunması gerekir" şeklinde konuştu.

"Kürtlerle ilgili daha açık adımlar atılmalı"

ABD ve BAE'nin Türkiye'nin operasyon açıklamalarından rahatsız olduğunu belirten Gargaş, "Türkiye'nin tehditleri endişe verici. Aynı endişeleri Washington da duyuyor. YPG'nin korunmasına yönelik daha etkili ve açık adımlar atılmalı" dedi.

BAE'nin Suriye'deki büyükelçiliği yeniden açmasına da değinen Gargaş, "Şam'la ilişki geliştirmek ve siyasi tutum farklı şeyler. Siyasi tutumumuz; Cenevre görüşmelerini, anayasanın hazırlanması için oluşturulan komiteyi ve Suriye'de siyasi bir çözümü desteklemek" ifadelerini kullandı.

BAE'nin Şam Büyükelçiliği, 2011'de Suriye ihtilafının başlamasından beri kapalıydı. Arap Birliği de 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya almıştı.