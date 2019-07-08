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ABD kuklası BAE pes etti: Çekiliyoruz

Yemen'de binlerce insanı katleden ABD kuklası Birleşik Arap Emirlikleri, hedefine ulaşamayınca Husilere karşı başlatılan savaşta artık yer almayacaklarını duyurdu.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:24
ABD kuklası BAE pes etti: Çekiliyoruz

Birkaç haftadır Yemen’den güçlerini çektiğine dair haberlerin dolaştığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) iddiaları doğruladı.

BAE’den yetkili bir ismin AFP’ye verdiği demece göre BAE askeri stratejiye son verip ‘önce barış’ stratejisine geçiş yapıyor.

BAE’nin Yemen’de müttefiki Suudi Arabistan ile de gerilimler yaşadığı iddialar arasında.

Yemen’de Husiler en son Amerikan yapımı Patriot sistemlerini ve Suudi Arabistan’ın havaalanlarını hedef almıştı.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 15:24
  1. BAE
  2. ABD
  3. Suudi Arabistan
  4. Yemen

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  • Abdullah MuratAbdullah Murat15 dk önce
    İslamım diyen 2 topluluğun savaşması kadar çirkin bir durum olamaz Allah islamı Allahın hükümleri altında dostlar ve kardeşler olarak tanımlar İşte bunu iddia eden ve savaşan 2 topluluktan biri veya 2de müslümnan olamaz İnkar edenlerle ve Allahın hükümlerini istemeyen gayri müslimlerler şeytanın dostlarıyla savaşın Müslüman ise birbirinin canından elinden dilinden emin olduğu kimsedir. Helak edici bir büyük günah ise müslümanın müslümanı katletmesidir ki bu cinayetin kurandaki hükmü ebedi cehennemlik iş olmak şeklindedir Müslümanlar birlik olup Allahın emri üzere gerçek düşman ile savaşmalıdır
  • takiitakii18 dk önce
    eskiden beri emirlikler ihanet içindelerdi osmanlı yada ihanetleri çoktur

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