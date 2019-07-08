ABD kuklası BAE pes etti: Çekiliyoruz Yemen'de binlerce insanı katleden ABD kuklası Birleşik Arap Emirlikleri, hedefine ulaşamayınca Husilere karşı başlatılan savaşta artık yer almayacaklarını duyurdu.

Birkaç haftadır Yemen’den güçlerini çektiğine dair haberlerin dolaştığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) iddiaları doğruladı. BAE’den yetkili bir ismin AFP’ye verdiği demece göre BAE askeri stratejiye son verip ‘önce barış’ stratejisine geçiş yapıyor. BAE’nin Yemen’de müttefiki Suudi Arabistan ile de gerilimler yaşadığı iddialar arasında. Yemen’de Husiler en son Amerikan yapımı Patriot sistemlerini ve Suudi Arabistan’ın havaalanlarını hedef almıştı.

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