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ABD kuklalarına büyük şok! Maduro dediğini yaptı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, darbeci muhalefet lideri Juan Guaido ile görüşmek isteyen 4 Avrupa Parlamentosu üyesini ülkeye almadı.

18 Şubat 2019 Pazartesi 19:22
ABD kuklalarına büyük şok! Maduro dediğini yaptı

Venezuela’da Nicolas Maduro hükümeti, kendisini geçici devlet başkanı ilan eden Juan Guaido ile görüşmek isteyen 4 Avrupa Parlamentosu üyesini sınır dışı etti.

Avrupa Parlamentosundaki muhafazakar Avrupa Halk Partisi (EPP) üyesi, Esteban Gonzalez Pons, Jose Ignacio Salafranca, Gabriel Mato Adrover ve Esther de Lange Uluslararası Havalimanı Maiquetia’ya indikten hemen sonra başka bir uçakla ülkelerine geri gönderildi.

Tajani, Maduro için 'diktatör' yorumu yaptı

İspanya ve Fransa, milletvekillerinin Venezuela’dan sınırdışı edilmeleri nedeniyle Nicolas Maduro rejimini kınadı. Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani, bu durumun Maduro’nun bir diktatör olduğunun kanıtı olduğunu ileri sürdü. Hükumet makamları ise yasa koyucuların ziyarete izin vermediğini, çünkü Avrupa Birliği önderliğindeki temas grubu tarafından planlanan geziden bir hafta önce kendilerine izin verilmeyeceğinin aktarıldığını açıkladı.

Maduro talimat vermişti

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, birkaç gün önce Avrupalı milletvekillerinin ülkeyi ziyaret etmelerine izin verilmeyeceğini belirterek provokasyondan kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu. Arreaza, aşırılık yanlısı olarak suçladığı milletvekillerinin, Venezuela’nın istikrarına engel olabileceğini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 19:22
  1. Maduro
  2. ABD
  3. Venezuela

YORUM YAZ

  • Kocasolak Kocasolak 16 dk önce
    AB iyice şımardı, aslında o gelenlerin hakkı ŞAMARDI.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 18 dk önce
    Dayan Maduro kardeşim dayan bu kafir ve köpekler zordan anlar uysallıktan anlamaz

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