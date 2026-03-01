  • İSTANBUL
Dünya ABD konsolosluğu önünde İran protestosu: Konsolosluğa girmeye çalışan 9 kişi vurularak öldürüldü!
ABD konsolosluğu önünde İran protestosu: Konsolosluğa girmeye çalışan 9 kişi vurularak öldürüldü!

ABD ve İsrail'in terör ittifakının İran'a düzenlediği saldırılara tepki gösteren yüzlerce Pakistanlı Karaçi kentindeki ABD Konsolosluğu'na sopalarla girmeye çalıştı. Üzerlerine ateş açılan kalabalıktan 9 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

İran'a yönelik saldırıları Pakistan’da protesto eden kalabalık grup, ABD'nin Karaçi Konsolosluğu önünde toplandı. Göstericilerin taş atarak binaya girmeye çalışması üzerine polis müdahale etti. Kolluk kuvvetleri, kalabalığı dağıtmak ve kontrolü sağlamak için önce göz yaşartıcı gaz ve cop kullandı. Ardından kalabalığın üzerine ateş açıldı.

Edhi Vakfı kurtarma servisinin sözcüsü Muhammed Amin, "En az 9 cesedi Karaçi'deki sivil hastanelere taşıdık, konsolosluk olayında 20 kişi de yaralandı" diyerek, çoğunun kurşun yarası olduğunu ekledi.

Olaylar nedeniyle bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı, ulaşımda aksamalar yaşandı. Yüzlerce sivilin sopalarla konsolosluk binasını hedef aldığı anlar sosyal medyaya da yansıdı.

