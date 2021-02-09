ABD Kongresi'nde korona şoku! Bir ilk gerçekleşti

ABD Temsilciler Meclisi’nin 67 yaşındaki Teksas vekili Ron Wright Pazar günü hayatını kaybetti. Yapılan açıklamada, Ron ve eşi Susan’ın son iki haftadır Dallas'ta hastanede koronavirüs tedavisi gördüklerini, ayrıca Ron Wright'ın son yıllarda kanser hastası olarak tedavi olduğu bilgisini verdi.

Wright, 21 Ocak'ta Kovid-19 ile enfekte olmuş bir kişiyle teması sonucu koronavirüse yaklandığını açıklamıştı.

Açıklamasında, "Hafif belirtiler var ancak genel olarak kendimi iyi hissediyorum. Bu hafta evden çalışmaya devam edeceğim” diyerek yetkililerinin salgınla mücadele konusundaki uyarılarına saygı gösterilmesi çağrısında bulunmuştu.

Fransız haber ajansı AFP’nin haberine göre Wright, 435 temsilci ve 100 senatörden oluşan ABD Kongresi’nde koronavirüs nedeniyle ölen ilk üye oldu.

Kasım ayındaki seçimlerde Temsilciler Meclisi'ne seçilen milletvekili Luke Letlow, Aralık ayında göreve başlamadan önce Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

ABD, 476 binden fazla ölümle dünyada Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke konumunda.