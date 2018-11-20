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ABD Kongresi'nde başörtüsü yasağına karşı başvuru

ABD’de Temsilciler Meclisi’ne başörtülü bir üyenin de seçilmesinin ardından Demokratlar, Kongrede başı örtmeyi yasaklayan kanunun kaldırılması için başvuruda bulundu.

20 Kasım 2018 Salı 07:15
ABD Kongresi'nde başörtüsü yasağına karşı başvuru

Demokrat üyeler, meclis üyelerinin, başı kapatan şapka, başörtüsü, şal veya sarık ile meclise girmesini yasaklayan 181 yıllık kanunun kaldırılmasını talep etti.

Ara seçimlerde Minnesota eyaletinden Temsilciler Meclisine seçilen ve başörtülü olan İlhan Ömer'in, yürürlükte olan kanuna göre meclise girmesi ve konuşma yapması yasak olduğundan başvurunun yapıldığı belirtildi.

"Başörtüm, anayasanın 1. maddesi ile korunuyor"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ömer, başörtülü olmasının kendi kararı olduğunu ve bunun ABD anayasasının birinci maddesi tarafından da korunduğunu belirterek, "Bu yasak, kaldırılması için uğraşacağım son yasak olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yasağın kaldırılması için yapılan başvuruda, Meclis üyelerinin ve çalışanların dini özgürlüklere sahip olması ve dini görevlerini yerine getirebilmesinin anayasal bir madde olduğu ve söz konusu kanunun bu maddeyle çeliştiği vurgulandı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 07:15
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YORUM YAZ

  • MUAZ MUAZ 14 dk önce
    Bu baş örtüsü değil, saçlarını kapatan bir Hindu örtüsü sanki. Fotoğrafa bakarsan saçlar örtülü ama göğsünü kapatmayan bir iç giysisi var üzerinde. Çağdaş Müslüman tesettür algısı böyle artık ne yazık ki...
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