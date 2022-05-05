ABD Kongresi flaş F-16 kararı! Türkiye'ye yeşil ışık

Türkiye'de üretilen Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları (SİHA), Rusya savaşından önce Ukrayna tarafından satın alındı.

Savunma teknolojisi alanında gelişmeleri aktaran Defense News internet sitesinin haberinde, bu durumun ABD'yi, Türkiye'ye karşı tutum değişikliğine yönelttiğine dikkat çekildi.

ABD'nin gündeminde Türkiye'ye F-16 satışı var

Ankara geçen yıl, Washington yönetiminden 40 adet F-16 savaş uçağı ve filodaki mevcut uçakların modernizasyonu için yaklaşık 80 kit satın alma konusunda talepte bulunmuştu.

Kongre'ye mektup gönderen ABD Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'ye F-16 satışının ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu olacağını vurgulamıştı.

"Kongre'yi ikna edebilir"

Konuya ilişkin söz konusu haberde, Ukrayna'ya SİHA'lı desteği sonrası Kongre'de Türkiye'ye karşı tavırda değişiklik olduğu belirtildi.

Haberde, "Türkiye, kartlarını doğru oynarsa, yaklaşık 6 milyar dolarlık 40 adet Block 70 F-16 savaş uçağı ve yaklaşık 80 modernizasyon kiti satın alınmasına onay için Kongre'yi ikna edebilir." denildi.

"Türkiye ile konuşmalı ve çalışmalıyız"

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Gregory Meeks, "Rusya'ya karşı bizimle çalışan Türkiye ve diğerleriyle konuşmalı ve çalışmalıyız." ifadesini kullandı.

"Türkler güvenilir bir argüman sundu"

Olumlu görüşünü paylaşan Senatör James Risch da "Türkler, neden F-16'ları almaları gerektiğine dair güvenilir bir argüman sundu. Bu konuda olumlu bir eğilimim var." diye konuştu.