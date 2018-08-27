ABD kongre heyeti Türkiye'de! İlk mesaj verildi
ABD ile Türkiye arasında devam eden kriz sonrası Amerikan Kongresi'nden bir heyet Ankara'ya geldi. Yapılan görüşmede Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı ve F-35'lerin teslimatıyla ilgili sıkıntıların görüşüldüğü açıklandı.27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:22
ABD Kongresi'den bir heyet, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. ABD'den Ankara'ye gelen heyetin başkanlığını Michael R. Turner yapıyor. Türk heyetin başkanlığını ise Osman Aşkın Bak yaptı.
MASADAKİ KONULAR
NTV'nin aktardığına göre, Türk heyet ile ABD heyeti, F-35, S-400 ve PKK konusunu görüştü. ABD heyeti, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35'lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajı verdi. Heyetin, "İlişkilerin düzelmesini istiyoruz. S-400'lerden vazgeçin, F-35'ler için engel kalksın" dediği aktarıldı.
ABD heyeti, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi mesajını verirken, Türk heyeti ABD Kongresi'nin Türkiye'ye karşı olumsuz tavrını kaldırmasını istedi.
Türk heyeti, PKK ile mücadelede ABD'nin üzerine düşeni yerine getirmediğini, daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti.
YORUM YAZ