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ABD kongre heyeti Türkiye'de! İlk mesaj verildi

ABD ile Türkiye arasında devam eden kriz sonrası Amerikan Kongresi'nden bir heyet Ankara'ya geldi. Yapılan görüşmede Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımı ve F-35'lerin teslimatıyla ilgili sıkıntıların görüşüldüğü açıklandı.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:22
ABD kongre heyeti Türkiye'de! İlk mesaj verildi

ABD Kongresi'den bir heyet, Dışişleri ve Savunma Bakanlığı yetkilileriyle görüştü. ABD'den Ankara'ye gelen heyetin başkanlığını Michael R. Turner yapıyor. Türk heyetin başkanlığını ise Osman Aşkın Bak yaptı.

MASADAKİ KONULAR

NTV'nin aktardığına göre, Türk heyet ile ABD heyeti, F-35, S-400 ve PKK konusunu görüştü. ABD heyeti, Türkiye'nin S-400'lerden vazgeçmesi durumunda F-35'lerle ilgili yaptırımların kaldırılabileceği mesajı verdi. Heyetin, "İlişkilerin düzelmesini istiyoruz. S-400'lerden vazgeçin, F-35'ler için engel kalksın" dediği aktarıldı.

ABD heyeti, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi mesajını verirken, Türk heyeti ABD Kongresi'nin Türkiye'ye karşı olumsuz tavrını kaldırmasını istedi.

Türk heyeti, PKK ile mücadelede ABD'nin üzerine düşeni yerine getirmediğini, daha fazla işbirliği yapması gerektiğini belirtti.

Haber Tarihi: 27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:22
  1. Ankara
  2. ABD
  3. kongre heyeti
  4. ankara

YORUM YAZ

  • gfhftytgfhftyt42 dk önce
    ortağı olduğumuz proje için , ne diye hakkımızdan vazgeçelim ki, bunların planları başka, hava sahamızı istedikleri gibi kontrol altına almak için s-400 lerden korkuyorlar, sakın vazgeçmeyin şuanki durum göstermektedir ki, Ankaraya kadar S-400 den vazgeçmemiz için heyet gönderiyorlar ise durum onlar açısından oldukça vahimdir, Reis geri adım atma , F-35 olmaz Su-24 olur
  • bülentbülent46 dk önce
    bunun adı şantaj.
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