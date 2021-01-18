ABD Kongre binası ve çevresi giriş çıkışlara kapatıldı

ABD Kongre binasında, "dış güvenlik tehdidi" nedeniyle alarm verildi ve yerleşkedeki tüm binalara giriş çıkışlar durduruldu.

ABD Kongre binası giriş çıkışlara kapatıldı

ABD'nin başkenti Washington DC’de Kongre binasının Batı kanadının arkasından dumanlar yükseliyor. ABD'li Kongre muhabirlerinin aktardığına göre, Kongre binasındaki kişilere binadan ayrılmamaları için bir alarm verildi.

'Güvenlik tehdidi' açıklaması

Ardından Kongre Binası yönetimi yaptığı açıklamada, "Bir dış güvenlik tehdidi nedeniyle yerleşkedeki tüm binalara giriş ve çıkışlar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

20 Ocak'ta Biden yemin edecek

Ayrıca, Joe Biden'ın 20 Ocak'ta yemin töreni için hazırlıkların yapıldığı alan da tehdit nedeniyle tahliye edildi. Donald Trump yanlıları 6 Ocak'ta ABD Kongre binasını basmıştı.