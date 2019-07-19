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'ABD kendi İHA'sını yanlışlıkla vurmuş olabilir'

ABD Başkanı Donald Trump'ın 'İran'ın İHA'sını düşürdük' açıklamasının ardından konuşan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD'nin yanlışlıkla kendi İHA'sını düşürmüş olabileceğini söyledi.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:13
'ABD kendi İHA'sını yanlışlıkla vurmuş olabilir'

İran'ın Fars Haber Ajansı, Zarif’in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi öncesi BM Genel Merkezi'nde konuştuğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’un Hürmüz Boğazı’nda İran’a ait insansız hava aracının ABD gemi ve personeli için tehdit oluşturduğu gerekçesi ile düşürülmesine dair yaptığı açıklama dair Zarif, “Drone düşürülmesine dair bilgimiz yok” dedi.

Zarif'ten haritalı mesaj

Trump’ın drone açıklamasından kısa bir süre sonra İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, sosyal medya hesabı Twitter’dan bir harita görseli paylaştı. ABD ve İran’ın sarı hatlarla çizildiği görselde Hürmüz Boğazı’nın da işaretlenmiş olduğu görüldü. Zarif, görseli “Hatırlatma” mesajı ile paylaştı.

 

Zarif, önceki gün bir açıklamasında, “6000 mil öteden yabancıların kıyılarımıza gelip, ulusal egemenliğimizi ve istikrarımızı tehdit etmesini tolere edemeyiz” demişti.
İran'dan "ABD kendi İHA'sını yanlışlıkla vurmuş olabilir" iddiası

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğüne ilişkin açıklamasını yalanlayarak, ABD'nin kendisine ait bir İHA'yı yanlışlıkla düşürmüş olabileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, Trump'ın söz konusu açıklamasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Arakçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hürmüz Boğazı'nda ya da başka bir yerde hiçbir İHA kaybetmedik. USS Boxer'ın kendi İHA'sını yanlışlıkla düşürmüş olabileceğinden endişeliyim."

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:13
  1. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif
  2. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi
  3. Donald Trump

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