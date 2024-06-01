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Dünya ABD Kara Kuvvetlerinden M1E3 Abrams tankları için proje: Yakın zamanda modernize edilecek! Paylaşarak ilan etti
Dünya

ABD Kara Kuvvetlerinden M1E3 Abrams tankları için proje: Yakın zamanda modernize edilecek! Paylaşarak ilan etti

Yeniakit Publisher
2024-06-01 13:23:00 - 2024-06-01 13:27:32
ABD Kara Kuvvetlerinden M1E3 Abrams tankları için proje: Yakın zamanda modernize edilecek! Paylaşarak ilan etti

ABD Ordusu savunma bakanlığı yetkilileri önemli bir proje için harekete geçti! Ana muharebe tankı M1E3 Abrams için başlattığı projede 13 ton hafifletilecek tank, daha yeni nesil teknolojilere sahip olacak. Çalışmalarla ilgili ön sözleşme, General Dynamics Land Systems şirketi ile imzalandı. İlan etti

ABD Ordusu’nun ana muharebe tankı M1E3 Abrams için başlattığı projede tasarım şekillenmeye başladı. Yaklaşım 13 ton hafifletilecek tank, daha yeni nesil teknolojilere sahip olacak. Çalışmalarla ilgili ön sözleşme, General Dynamics Land Systems şirketi ile imzalandı.

Defense News Dergisi’nin haberine göre yeni model, geliştirilmekte olan M30 Mekanize Piyade Araçlarına benzer bir planlama ile hayata geçirilecek. Halen M30 konusundaki ihale için Rheinmetall ve General Dynamics rekabet içinde. İhalenin 2027 sonu veya 2028 başında açıklanması planlanıyor.
ABD Ordusu, geçen yıl Abrams tankı için modernizasyon projesini durdurma kararı almıştı. Bunun yerine tankın savaş alanında hareketliliğine artırmak ve hayatta kalabilirliğini yükseltmek için yeni bir çalışma başlatıldı.

Hedef, 2040 yılının ihtiyaçları doğrultusunda tankın gelişimini tamamlayabilmek.

13 ton hafifleyecek

Projeye göre istenilenler tanka yeni mühendislik çalışmaları ile adapte edilecek. Bunun için tankın ağırlığı da 60 ton ile sınırlandırılacak. Mevcut kullanılan tank modeli halen 73 ton ağırlığında.
Tanka hibrit güç ünitesi takılmasıyla yakıt tüketimi de ekonomik hale getirecek. Sessizlik ön plana çıkacak. M1E3 olarak adlandırılacak yeni model için aracın hayatta kalabilirliği, profili ve tasarımı için bir parça ve parsel olan entegre bir aktif koruma sistemine sahip olacak.

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