ABD kadar olamadık! Uğur Kutay hala cezalandırılmadı

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ABD'nin Minnesota eyaletindeki bir üniversitede, Sanat Tarihi dersinde Peygamber Efendimiz'in (sav) sözde resmini gösteren öğretim görevlisi, Müslüman öğrencilerin tepkisi sonrasında üniversitedeki görevinden alındı.

YTÜ Öğretim Görevlisi ve Birgün yazarı Uğur Kutay da yüzde 95'inin Müslüman olduğu Türkiye'de Efendimiz'in (sav) evliliğine dil uzattı.

Sınırları aşan Kutay hakkında hiçbir cezai işlem uygulanmadı. Kutay yalnızca üniversitedeki görevinden uzaklaştırıldı.

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, ABD ile Türkiye kıyaslaması yaparak yaşanan sürece tepki gösterdi.

Dr. Şenocak Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

Allah Rasulü’ne (sav) hakaret eden öğretim üyesini İslam düşmanı ABD’de görevden alıyorlar. 20 yıldır namaz kılanların yönettiği Türkiye’de ise milletin tepkisi geçene kadar açığa alıyorlar. Tam da Üstadın tasvir ettiği hali yaşıyoruz: Heykel destek üstünde benim ruhum desteksiz.