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Aktüel ABD kaç eyaletten oluşuyor?
Aktüel

ABD kaç eyaletten oluşuyor?

ABD eyalet sayısı | ABD yeni başkanını seçerken tüm dünyanın gözü kulağı sonuçlarda. Seçim sistemi, başkan adayları hakkında bilgi sahibi olmaya çalışanlar aynı zamanda ABD’de bulunan eyalet sayılarını da araştırıyor. Peki, ABD’de kaç eyalet bulunuyor?

Yeniakit Publisher
2020-11-04 16:10:00 -
ABD kaç eyaletten oluşuyor?

ABD seçimleri | ABD 3 Kasım'da yeni başkanını belirlemek için oy kullanmaya başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 100 milyon kişi posta yoluyla oy kullandı. Başkanlık seçimini takip edenler eyaletlerden gelen sonuçlarını, delege sayılarını araştırıyor. Bu sırada milyonlarca kişi ABD eyalet sayılarını merak ediyor. ABD’de kaç eyalet var?

ABD kaç eyaletten oluşuyor?

Milyonlarca kişi ABD'de kaç eyaletin bulunduğunu merak ediyor. ABD'de 50 eyalet bulunuyor. Eyaletler birbirleriyle politik bir birlik oluştururlar. Her bir eyalet, bir coğrafi bölgede idari yetkiye sahiptir ve egemenliğini federal hükümetle paylaşır. Egemenliğin her bir eyalet ile federal hükûmet arasında paylaşılmasından dolayı Amerikalılar hem federal cumhuriyetin, hem ikamet ettikleri eyaletin vatandaşıdır.

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