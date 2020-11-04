ABD seçimleri | ABD 3 Kasım'da yeni başkanını belirlemek için oy kullanmaya başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle yaklaşık 100 milyon kişi posta yoluyla oy kullandı. Başkanlık seçimini takip edenler eyaletlerden gelen sonuçlarını, delege sayılarını araştırıyor. Bu sırada milyonlarca kişi ABD eyalet sayılarını merak ediyor. ABD’de kaç eyalet var?

ABD kaç eyaletten oluşuyor?

Milyonlarca kişi ABD'de kaç eyaletin bulunduğunu merak ediyor. ABD'de 50 eyalet bulunuyor. Eyaletler birbirleriyle politik bir birlik oluştururlar. Her bir eyalet, bir coğrafi bölgede idari yetkiye sahiptir ve egemenliğini federal hükümetle paylaşır. Egemenliğin her bir eyalet ile federal hükûmet arasında paylaşılmasından dolayı Amerikalılar hem federal cumhuriyetin, hem ikamet ettikleri eyaletin vatandaşıdır.