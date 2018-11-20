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ABD itiraf etti: Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini Prens Selman verdi

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili, İstanbul'da öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın infaz emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiğini açıkladı.

20 Kasım 2018 Salı 15:28
ABD itiraf etti: Cemal Kaşıkçı'nın ölüm emrini Prens Selman verdi

ABD Merkezi Haber alma Teşkilatının (CIA) konuyla ilgili raporunu gören ve adının açıklanmasını istemeyen yetkili, ABC News'a yaptığı açıklamada, cinayette Suudi liderliğinin dahli olduğuna dair çok güçlü fikir birliğinin bulunduğunu, bunu kimsenin tartışmadığını belirtti.

"Gün gibi aşikar"

Yetkili, Kaşıkçı'nın ölüm emrini Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın verdiğinin "gün gibi aşikar" olduğu değerlendirmesini yaptı.

Washington Post gazetesinin haberinde, CIA'in, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi emrini Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın verdiği sonucuna ulaştığı iddia edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, CIA'den henüz brifing almadığını ancak Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve istihbarat yetkilileriyle bu konuyu konuşacağını açıklamıştı.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 15:28
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