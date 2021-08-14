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Dünya ABD istihbaratı açıkladı! 'Taliban birkaç gün içinde Kabil'i ele geçirebilir'
Dünya

ABD istihbaratı açıkladı! 'Taliban birkaç gün içinde Kabil'i ele geçirebilir'

ABD istihbaratından üst düzey bir diplomatik kaynak, Kabil'in bir hafta içinde Taliban tarafından ele geçirilebileceğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 22:07:00 -
ABD istihbaratı açıkladı! 'Taliban birkaç gün içinde Kabil'i ele geçirebilir'

ABD istihbaratından, 34 vilayet merkezinin 18'inin kontrolünü elinde bulunduran Taliban'a ilişkin bir açıklama geldi. ABD istihbaratından bir üst düzey diplomat, Afganistan hükumetinin beklenenden daha kısa süre içinde düşebileceğini söyledi.

Başkent Kabil'in 72 saat ila 1 hafta içinde Taliban tarafından kuşatma altına alınacağını öngören ABD istihbaratı yetkilisi, CNN İnternational'a konuştu. ABD'li yetkili, "Taliban'ın Kabil'e doğru hareket etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

İki ülke daha büyükelçiliğini kapattı

Öte yandan ABD'nin yanı sıra, Danimarka ile Norveç de Kabil'deki büyükelçiliklerini kapatma kararı aldı. Almanya'dan yapılan açıklamada ise büyükelçilikteki personel sayısının minimuma indirileceği ve güvenlik önlemlerinin artırılacağı belirtildi. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, vatandaşlara Afganistan'ı derhal terk etme çağrısı yaptı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace da geçtiğimiz günlerde vatandaşların tahliyesi için Afganistan'a 600 asker gönderileceğini duyurmuştu.

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