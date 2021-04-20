“ABD, İsrail’e yardımı kesmeli”

Münübe Yılmaz

ABD’li Demokrat senatörler Bernie Senders ve Elizabeth Warren, ABD’nin İsrail’e yaptığı yardımları yeniden düzenlenmeye çağırarak, bu yardımın iki devletli çözümü engellediğini ifade etti. ABD’nin İsrail’e verdiği desteğin Batı Şeria’daki polislerin illegal uygulamalarını desteklemek için kullanıldığına dikkat çeken Senders, İsrail’e yardım yapılsa dahi bunun belirli koşullara bağlanması gerektiğini kaydetti. “Amerikan halkı parasının insan haklarının ihlal edilerek, Filistinlilere ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmesi için harcanmasını istemiyor” diyen Senders, İsrail’in Filistin halkının aşıya ulaşmasını dahi engellediğini kaydetti. “Eğer yapılan haksızlıklara son vermek ve iki devletli çözümü desteklemek istiyorsak İsrail’e yapılan yardımı kesmeliyiz” diyen Warren, özellikle İsrail’in yerleşim yerlerinin ilhakinda kullandığı askeri gücün kısıtlanması gerektiğini ileri sürdü. Demokrat vekillerin önerisine tepki gösteren Cumhuriyetçi Yahudi Komitesi sorumlusu Matt Brooks ise yapılan açıklamaları “mide bulandırıcı” olarak niteleyerek “Filistin otoritesi İsrail’in varlığını kınayıp, İsrail ve Yahudilere karşı suç işlerken, ABD Filistin’e imtiyaz geçmek istiyor” ifadeleri ile İsrail’in zulmünü savundu.