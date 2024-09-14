ABD İsrail'e 165 milyon dolarlık yeni silah satışını onayladı!

Gazze'de Filistinlilerin katledilmesinde ABD silahlarının yoğun bir şekilde kullanıldığı biliniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada ABD'nin İsrail'e ağır tank taşıyıcıları için 165 milyon dolarlık silah satışını onayladığını duyurdu.

Söz konusu sistemler yedek parça ve onarım kitlerinin yanı sıra teknik ve lojistik destek de içeriyor. Sistemlerin 2027 yılına kadar teslim edilmesi beklenmiyor.

Bu yılın başlarında ABD, İsrail için F-15 savaş uçaklarını da içeren 20 milyar dolarlık devasa bir silah destek paketi açıklamıştı. Tank taşıyıcıları gibi bu sistemlerin de birkaç yıl içinde teslim edilecek olması İsrail'in Gazze'deki katliamlarına halihazırda bir destek sağlamıyor gibi görülebilir.

Ancak söz konusu destekle İsrail ordusu Gazze ve Batı Şeria'daki saldırılarında kullandığı, eskiyen askeri envanterini yenileyecek.

Biden yönetimi, İsrail'e devam eden desteğini, Gazze'deki çok sayıda sivil ölüm nedeniyle milletvekillerinden ve kamuoyundan gelen askeri desteğin kesilmesi yönündeki artan çağrılarla dengelemek zorunda kalmıştı.

İsrail'in Gazze'de sivillerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yönelik hava saldırıları devam ederken 900 kiloluk bombaların sevkiyatı bir kez göstermelik bir şekilde durduruldu.

İsrail'in 11 aydır devam eden saldırılarında Gazze'de çoğu kadın ve çocuk olmak üzere ne az 41.000 Filistinli öldü.

Gazze'de Filistinlilerin katledilmesinde ABD silahlarının yoğun bir şekilde kullanıldığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News