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Dünya

ABD-İsrail yine kirli pazarlıkta

Siyonistlerin Gazze’de katliam yapmasına göz yuman ABD, İsrail’in ateşkesi kabul etmesi sonrası Ortadoğu’da yeni kirli planlar için girişime başladı. Blinken, dün İsrail’e gidip mesaj verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 11:36:00 -
ABD-İsrail yine kirli pazarlıkta

 Yakup Sarıçiçek 

İşgalci İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına destek veren ve girişilen Gazze katliamını mazur göstermeye çalışan Amerika, siyonistlerin zorunlu olarak ateşkesi kabul etmesi sonrası Ortadoğu’da yeni dizayn için girişimlere başladı. Yahudi asıllı olan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, açık destek verdiği İsrail’in ve bölgenin içinde bulunduğu durum nedeniyle Ortadoğu turu kapsamında dün Tel Aviv’e gitti.

Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havalimanı’na inen Blinken’ı İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi karşıladı. Blinken, daha sonra İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Dışişleri Bakanı Ashkenazi ile görüştü. Blinken’in Ortadoğu haritası önünde Netanyahu ile görüşüp, bunu dünyaya servis etmesi bir mesaj olarak algılanırken “Amerika İsrail’le yeni kirli planlar yapıyor” şeklinde yorumlandı. İşgalci İsrail’in işgaline ve Filistinlilerin evlerini gaspına sesiz kalan Blinken’in basın toplantısında, “ABD’nin İsrail’in kendini savunmasına desteği tamdır” diyerek bir defa daha siyonistlerden yana olduklarını ortaya koydu.

Blinken, daha sonra Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüşüp, beklentilerini iletti. ABD Dışişleri Bakanı, bugün ve yarın da Mısır ve Ürdün’ü ziyaret edecek.


Yeni Akit Gazetesi
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