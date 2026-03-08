  • İSTANBUL
SON DAKİKA
ABD-İsrail saldırılarında sızan yakıt otoyol boyunca yandı

ABD ve İsrail saldırılarında Tahran’ın kuzeybatısındaki Şehran petrol deposunun vurulmasının ardından sızan yakıt otoyol boyunca yanarak büyük alevlere yol açtı. Olayın trafiği olumsuz etkilediği bildirildi.

ABD-İsrail saldırılarında Tahran'ın kuzeybatı bölgesindeki Şehran petrol deposunun vurulması sonrası sızan petrolün otoyol boyunca yandığı görüldü.

Sosyal medyada, Tahran'da Şehran petrol deposundan sızan yakıtın yol boyu yandığı görüntüler paylaşıldı.

Şehrin kuzeybatı bölgesinde, Cennet Abad semtindeki Kulsar Caddesi'nde yükselen alevlerin trafiği olumsuz etkilediği gözlendi.

Fars Haber Ajansına konuşan ve adı açıklanmayan Petrol Bakanlığından bir yetkili, saldırılarda Tahran ve Kerec'de 3 petrol deposunun hedef alındığını doğrulamıştı.

İran Ulusal Petrol Rafineri ve Dağıtım Şirketi, ABD-İsrail saldırılarında Tahran ve Elburz eyaletlerinde vurulan petrol depolarındaki stokun önceden en az seviyeye indirildiğini ve yakıt tedarikinin diğer kaynaklardan sağlandığını duyurmuştu.

