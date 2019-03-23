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ABD-İsrail ortak planı... CIA ve MOSSAD devrede

Golan Türkleri Derneği Başkanı Yaser Hüseyin, ABD Başkanı Donald Trump’ın İsrail’in işgal ettiği Golan’ı İsrail toprağı olarak tanıma açıklamasını Yeni Şafak’a değerlendirdi.

23 Mart 2019 Cumartesi 07:46
ABD-İsrail ortak planı... CIA ve MOSSAD devrede

Kuzeyde PKK, güneyde İsrail eliyle yürütülen işgal ve imha planının ABD-PKK-İsrail müşterek projesi olduğunu belirten Hüseyin, nihai hedefin Golan’dan başlayarak Suveyda-Tenef ve Rakka’ya ulaşacak korsan bölge haritası olduğunu söyledi. “Netanyahu, 17 Nisan 2016’da Golan’da korsan bakanlar kurulu toplantısı yaptı ve Golan’ı İsrail toprağı ilan etti” diyen Hüseyin, hem Hafız Esed döneminde hem de Suriye’deki iç savaş sürecinde bölgeden zorla çıkarılan sivil sayısının 1 buçuk milyonu aştığı bilgisini verdi. Suriye’nin güney ve kuzeyinde kurulan defakto alanların eşgüdümlü bir plan dahilinde yürütüldüğüne vurgu yapan Hüseyin, “ABD, parçalı Suriye planı için kuzeyde PKK’yı, İsrail ise güneyde Dürzi azınlığı kullanarak hedefine ulaşmaya çalışıyor” diye konuştu. Golan’da şu an sadece 20 bin sivil yaşıyor. Bukata, Gacar, Mecde Şems ve Mesada beldelerinde yaşayan bu sivillerin tamamı Dürzi. Siyonist rejim, Dürzilerden müteşekkil ‘Hagolan’ isimli bir tugay kurdu ve güvenliği bu tugay mensuplarına devretti. Bölgedeki Türkmen, Arap ve Çerkesler ise yaşadıkları köylerden sürüldü. Yaklaşık 1,5 milyon insan, Şam, Mezze, Hacer-el Esved, Yermuk, Tademun ve Berze bölgeleriyle Humus ve Dera’ya göç ettirildi.

Nihai hedef burası değil

Trump’ın Golan girişimine tepki gösteren Suriye Türkmen Meclisi Golan bölge temsilcilerinden Abdulkerim Ağa, 1861 kilometrekarelik Golan’da 177 köy ve kasaba ile 146 mezra olduğu bilgisini verdi. Bölgede herkesin arazi ve evlerinin tapulu olduğunu, yeni bir ilhak ve işgale karşı direneceklerini kaydeden Ağa, “İsrail işgalleri devam edecek. Nihai hedefleri Golan değil. Cebel Şeyh’te tüm bölgeyi izleyen dev gözlem üsleri inşa ettiler. Ürdün, Suriye, Irak sınırlarını kontrol etmek istiyorlar. Golan sonrası 70 kilometre daha içeride yer alan 500 bin nüfuslu Suveyda’yı da İsrail haritasına dahil etmek için CIA ve MOSSAD bölgede yoğun faaliyet yürütüyor. Dürzilere Lübnan-Suriye ve İsrail’de otonom bölge vaadinde bulundular. Irak ve Suriye’de PKK’ya yapılan vaadlerin benzerini güneyde Dürzilere yapıyorlar” açıklamasında bulundu.

Yeni Şafak

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 07:46
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