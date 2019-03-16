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ABD İslam ilişkileri Başkanı Avad: "Yeni Zelanda katliamının faili ABD ve AB’li nefret tacirlerinden esinlendi"

ABD’nin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’nin (CAIR) Başkanı Nihad Avad, "Yeni Zelanda’da 49 Müslüman’ın camide öldürülmesine ilham verenler verenler ABD ve Avrupa’daki nefret tacirleridir" dedi.

16 Mart 2019 Cumartesi 17:15
ABD İslam ilişkileri Başkanı Avad: "Yeni Zelanda katliamının faili ABD ve AB’li nefret tacirlerinden esinlendi"

ABD’nin en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi’nin (CAIR) Başkanı Nihad Avad, "Yeni Zelanda’da 49 Müslüman’ın camide öldürülmesine ilham verenler verenler ABD ve Avrupa’daki nefret tacirleridir" dedi.


Yeni Zelanda’da iki camide ibadet ederken öldürülen 49 masum kişinin kaybının acısını paylaştıklarını belirterek aileleri ve sevdiklerine içten taziyelerini sunduğunu söyleyen Avad, "Bu beyazların üstünlüğünü savunan bir kişi tarafından yapılan korkunç saldırıyı terörist bir saldırı olarak kınıyoruz" dedi.


Nihat Avad sözlerine şöyle devam etti:


"Bu terörist saldırıyı yapan kişi ABD ve Avrupa’daki terör tacirlerinden esinlendi. Bu saldırıyı gerçekleştiren kişi manifestosunda ABD Başkanı Trump’ı referans aldı. Bu terörist bugün dünyadaki en güçlü olan adamın sözlerini referans gösterdi. Ben Trump’a seslenmek istiyorum. Sayın Trump senin sözlerin önemli. Senin siyasetin önemli. O sözler yurt içinde ve küresel olarak insanların hayatında etki yapıyor. Sen bunu kınamalısın. Bunu yalnızca bir nefret suçu olarak değil beyazların üstünlüğünü savunan bir saldırı olarak kınamalısın. Ve bizim hepimizi temin etmelisin. Müslümanlar, siyahlar, Yahudiler, muhacirler olarak korunduğumuzu temin etmelisin ve bize karşı yapılan hiçbir fiziki şiddete müsamaha etmemelisin. Çünkü biz muhaciriz. Bunu net olarak yapman gerekiyor. Bu konuda zayıf değil çok net olmalısın. Biz sizden duymayı bekliyoruz. Çünkü senin siyasetin önemli."



"Trump beyaz ırkçı milliyetçiliği tehdit olarak görmüyor"


ABD Başkanı Trump, Yeni Zelanda cami saldırısında beyaz ırk milliyetçiliğinin herhangi bir tehdit oluşturduğunu önemsemeyerek "Yenilen bir beyaz kimlik sembolü" ifadesini kullandı. Trump, Yeni Zelanda’da cami saldırılarında hayatını kaybeden Müslümanların yakınlarının duygularını paylaştığını söylemekle birlikte beyaz milliyetçilikle ilgili ortaya çıkan açıklamalara katılmaktan kaçınarak Beyaz ırkçı milliyetçiliğin dünya genelinde bir tehdit oluşturup oluşturmadığı konusundaki düşüncesinin sorulması üzerine "Gerçek olduğunu düşünmüyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:15
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