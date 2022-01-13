ABD, işkence üssü olan Guantanamo'dan 5 mahkumu...

5 mahkum, 11 Eylül 2001 saldırıları sonrası ABD’nin El Kaide’ye karşı başlattığı savaş kapsamında tutuklanıp Guantanamo’ya gönderilmişti.

Haklarında herhangi bir suçlama olmayan 5 tutuklunun davaları geçtiğimiz yıl Kasım ve Aralık aylarında yeniden incelendi. ABD’nin Küba’daki deniz üssündeki hapishanesinde tutuklu olan 39 kişiden 18’inin buna benzer şekilde haksız yere hapiste olduğu belirtiliyor.

Pentagon’a bağlı Periyodik İnceleme Kurumu, mahkumların ABD için bir tehdit oluşturmadığını veya artık bir tehdit olarak görülmediğini belirtti.

5 mahkumun serbest bırakılması zaman alabilir zira Washington, mahkumların geri alınması için vatandaşı oldukları ülkeler ile görüşmeler yapıyor.

ABD, Yemen ve Somali’deki çatışmalar nedeniyle bu ülkelerin mahkumlarını geri göndermeyecek.

Mahkumların serbest bırakılmaları, ABD eski Başkanı Donald Trump döneminde askıya alınan 39 mahkumun dosyalarının incelenmesi noktasında mevcut Başkan Joe Biden’ın harekete geçtiğini gösteriyor.

Geçtiğimiz Salı günü, Guantanamo hapishanesinin açılışının 20. yıldönümüydü. Uluslararası insan hakları örgütleri ABD’yi sorgulama yapmaksızın yüzlerce insanı gözaltına almak ve işkence yapmakla suçlayarak hapishanenin kapatılması için çağrıda bulundu.

Kaynak: Şarkul Avsat