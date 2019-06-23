ABD, İran'a misilleme! Trump emri verdi Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği siber saldırılarla İran'ın füzeleri ve roket rampalarına erişiminin engellendiği iddia edildi.

ABD´nin, İran'ın askeri bilgisayar sistemlerine yapılan siber saldırılarla, İran'ın füzeleri ve roket rampalarına erişiminin engellendiği iddia edildi. ABD basınına yansıyan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran´ın ABD'ye ait bir insansız hava aracını düşürmesine yapılacak misillemeyi ertelemesi ardından İran´ın askeri bilgisayar sistemlerine bir siber saldırı emri verdi ve bu saldırı sonucunda İran´ın füze ve roket rampalarına erişimi engellendi. İsmi verilmeyen bir yetkilinin açıklamasına göre, siber saldırı İran Devrim Muhafızları'nın bilgisayarlarına yapıldı. İran´dan ABD´nin iddiasına henüz bir yanıt gelmedi.

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