ABD, Irak'taki askerlerini çekecek mi? Donald Trump bugün son noktayı koyacak

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın, Irak'tan daha fazla ABD askerinin çekilmesi konusunda bugün açıklama yapacağı belirtildi.

Afganistan'daki askerler de çekilebilir

Trump'ın Kuzey Carolina ziyareti dönüşünde başkanlık uçağında bulunan üst düzey bir yetkili, gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump'ın bugün Irak'tan daha fazla Amerikan askerinin çekilmesi konusunda bir duyuru yapacağını kaydetti.

Öte yandan isminin açıklanmasını istemeyen yetkili, ilerleyen günlerde Afganistan konusunda da benzeri bir açıklama yapılacağını da belirtti.

"O günü sabırsızlıkla bekliyorum"

Joe Biden ile yarıştığı yaklaşan 3 Kasım Başkanlık Seçimleri için "Sonu gelmeyen savaşları bitirme" sözü veren Trump'ın bu kararıyla seçmenlere mesaj göndermek istediği yorumları da ABD basınında yer alan yorumlar arasında.

ABD Başkanı Trump ve olayların muhattabındaki ülke olan Irak'ın Başbakanı Mustafa el-Kazımi, 20 Ağustos'ta Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Irak'ta bulunan Amerikan askerlerini çekmeyi düşünen Trump, görüşme öncesi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Askerlerimizi Irak'tan hızlı bir şekilde çıkarıyoruz ve ABD'nin orada kalmak zorunda olmadığı günü sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

"Askerlerin üçte biri geri çekilecek"

Öte yandan Wall Street Journal gazetesi ise 28 Ağustos'ta konuya ilişkin haberinde, ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Irak'taki ABD askerlerini üçte bir oranda azaltarak bu ülkedeki asker sayısını 3 bin 500 civarına düşüreceğini iddia etmişti.