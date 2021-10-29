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Dünya ABD ile Suudi Arabistan arasında yeni kriz
Dünya

ABD ile Suudi Arabistan arasında yeni kriz

ABD Dışişleri Bakanlığı, Suudi asıllı ABD vatandaşı doktor Velid Fetihi'ye Suudi Arabistan yönetimi tarafından konulan seyahat yasağına tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-29 13:22:00 -
ABD ile Suudi Arabistan arasında yeni kriz

ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu Şubesi'nin twitter hesabından yapılan açıklamada Suudi asıllı ABD vatandaşı doktor Velid Fetihi'ye Suudi Arabistan yönetimince konulan seyahat yasağı eleştirildi.

Açıklamada "Suudi mahkemesinin ABD vatandaşı Velid Fetihi'ye yönelik seyahat yasağını onayladığı haberi bizi hayal kırıklığına uğrattı. En büyük önceliğimiz Amerikalı dostlarımızın korunmasıdır. Bu davanın hızlı bir şekilde çözülmesi için savunucusu olmaya devam edeceğiz." denildi.

ABD'de eğitim gören ve ABD vatandaşı olan Velid Fetihi 2006'da Suudi Arabistan'a dönüp Cidde şehrinde özel hastane kurdu. İlerleyen dönemde özel tv kanallarında da konuşmalar yapan Velid Fetihi Suudi Arabistan yönetiminde reform yapılması çağrısında bulunuyordu.

2017'de siyasi görüşleri nedeniyle Suudi yönetimince tutuklanan Velid Fetihi 2019'da mahkeme kararıyla değil idari makamlarca verilen yurt dışına seyahat yasağı kararıyla serbest bırakılmıştı. Geçtiğimiz günlerde Fetihi'ye yurt dışı yasağı bir Suudi mahkemesince süresiz olarak verilmişti.

Kaynak: Mepa News

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