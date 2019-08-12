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'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'

Körfez'de ABD ile İran arasında gerilim bir yanda büyürken diğer yanda ise bölge ülkelerden arabuluculuk teklifleri geliyor. Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyelerinden Kerim İlevi, ABD ile İran arasında olası bir savaş çıkması halinde savaşa dahil olacaklarını söyledi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:27
'ABD ile İran savaşırsa biz de dahil oluruz'

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyelerinden Kerim İlevi, ABD ile İran arasında olası bir savaş çıktığı takdirde Irak’ın da savaşa dahil olacağını söyledi.

Irak Meclisi Güvenlik ve Savunma Komisyonu üyelerinden Kerim İlevi, ABD'nin deniz güçleriyle sarılmış Körfez bölgesinin savaşın eşiğinde olduğunu söyleyerek, Irak halkının zor günler geçirdiğini belirtti .

İlevi, ABD ile İran arasında muhtemel bir savaş çıkması halinde Irak’ın da savaşa dâhil olacağını söyledi.

"Irak bu savaşa girer"

ABD ile İran arasında savaş çıktığı takdirde Irak halklarının bunda etkileneceğini dile getiren İlevi, "Savaş çıkarsa Irak da bu savaşa girer. Çünkü Irak’ta ABD askerleri bulunuyor ve muhtemelen ABD askerleri İran’ı bombalayacak buna da İran ülkedeki ABD askerlerinin mevkilerini bombalayarak karşılık verecek" ifadelerini kullandı.

Irak hükumeti, ABD ile İran arasında başlayan gerilimi yatıştırmak için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 21:27
  1. ABD
  2. İran
  3. Irak

YORUM YAZ

  • EymanEyman35 dk önce
    Neyi saçmalıyor bu İlevi? Açıkça tarafını belli etmemekle ne denli kaypak olduğunu gösteriyor. Açık açık Amerika'ya'defol git' demiyor, üstüne İran'ın saldırılarına atıfta bulunuyor, bu ve bunun gibi kaypakları karanlıklar saklayamayacak ve Amerika köpeği ile beraber yok olurlar, müslüman halkların tükürüğü onları boğar.
  • Murat Murat 35 dk önce
    Dikkat edkn abd size girmesin diyecektim ama abd bunlara zaten girmis

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