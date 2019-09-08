ABD ile ilk ortak kara devriyesinin tamamlanması Milli Savunma Bakanlığından Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için Türk Silahlı Kuvvetleri ile ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesinin planlandığı şekilde icra edildiği bildirildi

ANKARA (AA) - Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgenin tesisi için Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesinin tamamlandığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde, Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölge tesisi için TSK ve ABD personelinin ilk müşterek kara devriyesi planlandığı şekilde icra edildi." ifadeleri kullanıldı.

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