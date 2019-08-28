"ABD ile görüşmelerde sona yaklaşıldı" Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcüsü Suheyl Şahin, ABD heyetiyle yapılan görüşmelerde sona yaklaşıldığını açıkladı.

Taliban'ın Siyasi Ofis Sözcüsü Suheyl Şahin, ABD heyetiyle yapılan görüşmelerde sona doğru gelindiğini açıkladı. Bugün sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklamada bulunan Şahin, ABD heyetiyle Afganistan barışı konusunda devam edilen görüşmelerde 'büyük ilerleme kaydedildiğini' ifade etti. Mepa News'teki habere göre Şahin, "Yakında güzel haberleri duyuracağız" dediği açıklamada, ABD ile görüşmelerin sürdüğünü belirtti. Hareketin Katar'daki Siyasi Ofis Sözcüsü Şahin tarafından geçtiğimiz ay Al Jazeera Arapça kanalına yapılan açıklamada, ABD ile yürütülen "Barış Görüşmeleri" müzakerelerinin yüzde 80-90 oranında tamamlandığı ifade edilmişti. ABD ile Taliban, 2018 yılının Ekim ayından bu yana Afganistan barış süreci kapsamında görüşmeler gerçekleştiriyor.

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