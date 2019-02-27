0553 313 94 23

ABD ile DAEŞ anlaştı! Kirli pazarlık deşifre oldu

Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde bulunan DAEŞ ile ABD arasında yapılan kirli anlaşma deşifre oldu. ABD'nin yüksek miktarda altın karşılığında DAEŞ'e güvenli koridor açacağı öğrenildi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 19:30
ABD ile DAEŞ anlaştı! Kirli pazarlık deşifre oldu

Suriye'de zor duruma düşen DAEŞ'li teröristlere birçok kez yardım eli uzattığı basına yansıyan ABD ordusunun DAEŞ'le yeni bir anlaşma yaptığı belirtildi.

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD ve DAEŞ, altın karşılığında Deyr ez Zor kentindeki teröristlerin ve komutanların güvenli tahliyesini öngören yeni bir anlaşma yaptı.

"Altını nakletti"

SANA'ya konuşan kaynaklar, "ABD helikopterleri, militanların saklandığı Deyr ez Zor'un Baghouz yerleşiminde tutulan altınlarla birlikte pazar gecesi büyük miktarda altını nakletti" dedi.

SANA'nın verilerine göre ABD, şimdiye dek, DAEŞ'in 2015-2017 arasında Suriye ve Irak'taki genişlemesi sırasında ele geçirdiği altınların yaklaşık 50 tonunu (12.3 milyar dolar değerinde) Suriye dışına çıkardı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), şubat başında yayınladığı raporda DAEŞ'in Fırat'ın doğusunda 40 ton altını bulunduğunu açıklamıştı. Raporda DAEŞ'in altınları ABD'ye teslim etmesi halinde, teröristlerin gizli bir yere tahliyesinin sağlanacağı ifade edilmişti.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 19:30
  1. ABD
  2. DAEŞ

YORUM YAZ

  • FeritFerit26 dk önce
    abd küresel bir korsan haydut ne dersen bütünü mevcut dünyanın dengesini bozuyor bunun düzeleceyide yoktur inşallah abd nin de sonu olur dünya pislikten kurtulur.
  • ahmet yükselahmet yüksel45 dk önce
    YERYÜZÜNÜN ŞEYTANLARI..israil ve amerika.Deaşı kurdular.Deaş haydutlarına müslümanları katlettirip yağmalattılar.Sonra da at hırsızı katil ABD daeşten müslümanlardan çaldırdığıaltınlarını aldılar. av köpeği daeşe SAHİP ABD iki kemik verdi.av ganimeti altınlar amerikanın elinde...
  • Büyük Haydut Büyük Haydut 1 sa önce
    Küçük haydutu soymuş ...

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

BM Güvenlik Konseyi'nden Kıbrıslı taraflara destek açıklaması
  1. BM Güvenlik Konseyi'nden Kıbrıslı..
  2. "Cumhur İttifakı ezbere bir ittifak..
  3. "Vicdani'nin İçinde Bir..
  4. İran'dan Pakistan ve Hindistan'a..
  5. Kar yağışı nedeniyle Sertavul..
  6. Mersin Büyükşehir Belediyespor final..
  7. Fatih Terim 5 yıllık imzaladı! İşte..
  8. Soyer, tekerlekli sandalye ile..
  9. Milli korvet TCG Burgazada görevde
  10. "Her yıl 300 bin konutu dönüştüreceğiz"
  11. Vahşi cinayetin işlendiği yerde polis..
  12. CHP’li Gökçe’den esnaf ziyaretleri
  13. KADEM'den "28 Şubat" açıklaması
  14. Basketbol: Kadınlar Türkiye Kupası
  15. Kudüs Valisi serbest bırakıldı
  16. KPSS davasında karar açıklandı!
  17. Türk kulübü EC BOXING, Amerika’ya..
  18. Hakkari'deki darbe girişimi davası
  19. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:..
  20. Samsun tanzim satış noktaları..
  21. Necmettin Erbakan'ın vefatının 8. yılı
  22. Kandilli açıkladı: Komşu'da 4..
  23. DERLEME - Pakistan ile Hindistan..
  24. DSP’li Kılıç’a Arguvan’da ilgi büyük
  25. Erdoğan'dan Çad liderine resmi tören
  26. Beşiktaş, karla karışık yağmur altında..
  27. Jandarmaya tarihi eser satmak..
  28. Isparta'da FETÖ firarisi evli çift..
  29. Kepçe operatörü, direksiyon başında..
  30. Yabancı öğrenciler ihracat elçisi olacak
Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
Son anket sonuçları açıklandı! Ankara, İstanbul, Mersin...
Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
Fatih Altaylı yoğun bakımda!
Fatih Altaylı yoğun bakımda!
Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

Günün Karikatürü

28 Şubat 2019
Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor