ABD ile DAEŞ anlaştı! Kirli pazarlık deşifre oldu

Suriye'de zor duruma düşen DAEŞ'li teröristlere birçok kez yardım eli uzattığı basına yansıyan ABD ordusunun DAEŞ'le yeni bir anlaşma yaptığı belirtildi.

Suriye Resmi Haber Ajansı SANA'nın yerel kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD ve DAEŞ, altın karşılığında Deyr ez Zor kentindeki teröristlerin ve komutanların güvenli tahliyesini öngören yeni bir anlaşma yaptı.

"Altını nakletti"

SANA'ya konuşan kaynaklar, "ABD helikopterleri, militanların saklandığı Deyr ez Zor'un Baghouz yerleşiminde tutulan altınlarla birlikte pazar gecesi büyük miktarda altını nakletti" dedi.

SANA'nın verilerine göre ABD, şimdiye dek, DAEŞ'in 2015-2017 arasında Suriye ve Irak'taki genişlemesi sırasında ele geçirdiği altınların yaklaşık 50 tonunu (12.3 milyar dolar değerinde) Suriye dışına çıkardı.

İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), şubat başında yayınladığı raporda DAEŞ'in Fırat'ın doğusunda 40 ton altını bulunduğunu açıklamıştı. Raporda DAEŞ'in altınları ABD'ye teslim etmesi halinde, teröristlerin gizli bir yere tahliyesinin sağlanacağı ifade edilmişti.