0553 313 94 23

ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları Türk doğaltaş sektörüne yaradı

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının Türk doğaltaş sektörüne olumlu yansıdığını ve bu alanda yapılan ihracatı 200 milyon dolara kadar yükselttiğini kaydederek, ayrıca bu alanda 2019 yılı hedeflerinin 1 milyar dolar üzerinde ihracata ulaşmak olduğunu söyledi.

13 Haziran 2019 Perşembe 22:46
ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları Türk doğaltaş sektörüne yaradı

Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşlarının Türk doğaltaş sektörüne olumlu yansıdığını ve bu alanda yapılan ihracatı 200 milyon dolara kadar yükselttiğini kaydederek, ayrıca bu alanda 2019 yılı hedeflerinin 1 milyar dolar üzerinde ihracata ulaşmak olduğunu söyledi.


Ege Maden İhracatçıları Birliği, faaliyet alanına giren illerde yerleşik üyelerinin katılımıyla düzenlediği ‘Maden İhracatının Yıldızları Ödül Törenleri’ne Denizli’de devam etti. Gerçekleştirilen ödül törenine Ege Bölgesi’ndeki kentlerden çok sayıda sanayici ve iş adamı katıldı. EMİB’in Denizli, Antalya, Burdur ve Isparta’da yerleşik, 2018 yılında Türkiye’ye 85 milyon dolar döviz kazandıran 36 doğaltaş ihracatçısını verdiği ödüllerle onurlandırdı. Ödül töreni Pamukkale ilçesindeki termal bir otelde yapıldı.


Tören öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan sektörü ve sektörde yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendiren başkan Kaya, 2018 yılında maden sektöründe, Türkiye’de ki tüm ihracat sektöründe olduğu gibi yaşanan düşüşe paralel bir düşüş olduğunu kaydetti. Kaya, “Ege Bölgesi’ni bizleri mutlu eden, Türkiye genelinde yüzde 8’lik bir düşüş varken biz yüzde 7’lik bir artışla kapattık Ege Bölgesi olarak. Yani özellikle doğaltaşın kümelenmelerinin yoğun olduğu alan Ege Bölgesi bu anlamda Türkiye genelindeki düşüşün aksine artı ile kapattık.Tabi ki bu bizi Ege Bölgesi ve Türkiye ihracatına olan katkımızdan dolayı bizi mutlu ediyor. Örneğim 918 milyon dolara geldik, biz bunu 2019 verilerine baktığımızda 1 milyar doları geçecek bir noktaya doğru gidiyoruz bu da bizim mutlu ediyor ama yukarılara doğru bir çıkışı hep birlikte görüyoruz. İnşallah daha iyi olacağına inanıyoruz” dedi.



“En az 150-200 milyon dolarlık bir artış bekliyoruz”


ABD ile Çin arasında yaşanan ve dünyanın bir çok ülkesinin olumsuz etkilendiği ticaret savaşlarının özellikle Türk doğaltaş sektörüne olumlu yansıdığını ifade eden Kaya bu sayede 200 milyon dolarlık bir ihracat artışı yaşandığını vurguladı. Kaya açıklamalarını şöyle sürdürdü:


“2019 yılı ile ilgili birincil hedefimiz yeni pazara alanları bulmak. Özellikle ABD-Çin ticaret savaşları Türk doğaltaşına inanılmaz katkı sağlıyor. Bu kısa süre içerisinde Çin ile ABD arasında vergisel ve diğer anlamlardaki uyuşmazlıkları bizim lehimize işliyor. Bununda getirdiği bir avantaj ile 2019’daki yükselmeyi salta bunun için, çünkü aman aman bir alan oluşturulmadı. Ama ABD’deki bu gelişmeler ile en az 150-200 milyon dolarlık bir artış bekliyoruz. Yeni alanlarla da bunu yükselteceğiz çünkü Ortadoğu’da ciddi gelişmeler var. 2019 yılı 2018’den iyi olacak. Bu sadece bir beklenti değil, bu önümüzdeki rakamların bize gösterdiği bir gerçek.”



“Denizlerde çok dalga olduğu zaman ben girmiyorum”


Döviz kurlarında yaşanan olumsuz dalgalanmaların sektörü kötü yönde etkilediğini anımsatan Başkan Kaya, “Çok etkiliyor. Bazen şu algı bizi çok rahatsız ediyor, dövizin yükselmesi ihracatçıya yarıyor. Hayır arkadaşlar, inanın 7,25’ler ile satın alınan bu şeyler, biliyorsunuz doların ağustosta 7,25’lere geldiğini çok hızlı bir şekilde, ticaret sonuçta. Dövizin bu fırlaması ile birlikte alıcıların inanılmaz baskıları ve talepleriyle o daralan dünyadaki ticaret hacminden dolayı bir sürü firmamız, arkadaşımız indirim yaptı. 7,25’ten 5,15’lere geldik. Nakliye ve buna benzer bütün girdilerden dolayı gelen zamlar hala bizim sırtımızda duruyor. Dolayısıyla ihracatçının beklediği şu, yarınını görebilecek parasını bozarken bir gün sonra mı bozayım kaygısı taşımamalı. Tabi ki dünya ile dövizde rekabet edebilecek bu olmazsa olmaz silahımız ama bu ciddi dalgalanmalar, şöyle dersek uygun olur denizlerde çok dalga olduğu zaman ben girmiyorum. Bu dalgalanmalar bizi rahatsız ediyor ve eminim ki tüm ülkedeki ticari hayatı rahatsız ediyor” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 22:46
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çilekli limonata nasıl yapılır? Çilekli limonata tarifi
    1. Çilekli limonata nasıl yapılır?..
    2. Türkiye'den tanker saldırısına ilişkin..
    3. GÜNCELLEME- ABD, Umman Körfezi'ndeki..
    4. Cemil Meriç kimdir? Cemil Meriç'in..
    5. ANAP’tan çok konuşulacak iddia!..
    6. Zeljko Obradovic: “Anadolu Efes’i..
    7. Uluslararası ESOK Rallisi
    8. Amerikan şirketlerinden Trump'a Çin..
    9. Kahramanmaraş'ta yıldırım düştü,..
    10. Sırbistan'da Krstajic dönemi sona erdi
    11. Ergin Ataman, Ataşehir'de galibiyetle..
    12. Galatasaray, Inter'in yıldızına..
    13. Kırmızı ışıkta geçti, kaldırımdaki 3..
    14. ABD Umman Denizi’ndeki saldırılar için..
    15. Aslı Bekiroğlu kimdir, kaç yaşında ve..
    16. Türkiye'den Moldova'nın "Kudüs"..
    17. Tartıştığı arkadaşlarını silahla..
    18. Araklı’da sağanak yağış
    19. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi..
    20. Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında bu..
    21. Final serisi Anadolu Efes avantaj..
    22. Anadolu Efes’e güvenlik önlemi
    23. "Piyanonun 4 Silahşörü" konseri
    24. Kendisini polis olarak tanıtarak..
    25. Real Madrid en pahalı transferi tanıttı!
    26. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi..
    27. Rus komünistlerden flaş Çernobil..
    28. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi:..
    29. Ali Muhammed, 150. maçına çıktı
    30. 2019'da ceza indirimi yasası çıkacak mı?
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    İbahim Tatlıses'ten çok sert tepki: Çarpılmış gibi oynuyor
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Sosyal medyayı sallayan animasyon! Ekrem İmamoğlu 3’te 3 yaptı
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Hortumcu Cem Uzan'dan beklenen 12 Haziran açıklaması geldi!
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    Semiha Yıldırım çirkin söylemlerle ilgili ilk kez konuştu: Dilek İmamoğlu'na teşekkür ederim
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz
    'Sevgi pıtırcıkları'ndan kan donduran tehdit: Cenazenizi göndeririz

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    Cumhurbaşkanı onayladı! Beklenen müjdeli haber geldi
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu
    İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu'na büyük şok! Yalanı ifşa oldu