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Dünya ABD ile anlaştılar! Türkiye'nin yanı başına 2 bin 500 asker gönderiyorlar
Dünya

ABD ile anlaştılar! Türkiye'nin yanı başına 2 bin 500 asker gönderiyorlar

Amerika Birleşik Devletleri ile Bulgaristan askeri işbirliği konusunda anlaşma sağladı. Yapılan anlaşmaya göre ABD, Bulgaristan'a 2 bin 500 asker konuşlandıracak.

Yeniakit Publisher
2020-10-13 17:06:00 -
ABD ile anlaştılar! Türkiye'nin yanı başına 2 bin 500 asker gönderiyorlar

Bulgaristan'ın Washington'a yaptığı üst düzey ziyarette ABD ile imzalanan belgenin içeriği ortaya çıktı. Buna göre, ABD Bulgaristan'da 2 bin 500 daimi askeri personel bulunduracak.

Bulgaristan ile ABD savunma bakanlıkları arasında imzalanan 10 yıllık Karşılıklı İşbirliği Yol Haritası'nda, Bulgaristan’da daimi olarak konuşlandırılabilecek Amerikan askeri personel sayısı 2 bin 500 olarak belirlendi.

AA'da yer alan habere göre, Bulgaristan Genelkurmay Başkanı Amiral Emil Eftimov, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov’un geçen hafta yaptığı Washington ziyareti sırasında ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile imzaladığı belgenin içeriği konusunda basını bilgilendirdi.

Eftimov, ABD’nin Bulgaristan’da sürekli olarak bulundurabileceği askeri personel sayısının 2 bin 500 olacağını açıkladı. Ülkedeki Amerikan askerlerin sayısında artış öngörülmediğine işaret eden Eftimov, bu askerlerin ABD'nin Bulgaristan’da kullandığı 4 askeri üste konuşlandırılacağını söyledi. Ülkede görev yapacak askerlerin sayısı, dönüşümleri sırasında 3 aylık sınırlı sürede 5 bine kadar yükselebilecek.

Amiral Eftimov, Bulgaristan Ulusal Televizyonuna (BNT) açıklamasında, "Novo Selo" kara kuvvetleri poligonu, "Bezmer" ve "Graf İgnatievo" hava üsleri ile "Aytos" askeri lojistik merkezinde görev yapacak Amerikan birliklerinin dönüşüm döngülerinin sıklaştırılmasının da öngörüldüğünü ifade etti.

ABD-Bulgaristan Askeri İşbirliği Yol Haritasına göre, Amerika, Bulgar ordusunun modernizasyon programına 16 milyon 400 bin dolarlık maddi destek verecek.

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Yorumlar

Doğrucu

Sanırım Türkiye’deki conilerden daha az
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Memoli

Bulgaristan sınırına 2500 konuclamdirilacakmiş çok değil . Bizim ülkemizdeki muhalefetin tamamı ABD askeri kk de baş komotani Meral ABD sözcüsü HDP zaten belli . Mollaoğlu İngiliz subayı davut oğlu babacan ABD nin yeni acemi askeri...
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