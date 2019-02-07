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ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!

Amerika Birleşik Devletleri, Almanya'da 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Adem Yılmaz'ın Türkiye'ye iade edilmesine tepki gösterdi.

07 Şubat 2019 Perşembe 12:20
ABD ile Almanya arasında Türkiye kavgası!

Almanya’daki Amerikan hedeflerini bombalamakla suçlanan ve 11 yıl hapis cezasına çarptırılan  A. Yılmaz isimli şahsın, ABD’nin iade talebine rağmen Türkiye’ye sınır dışı edilmesinin Almanya-ABD arasında gerilime yol açtığı ileri sürüldü.

2010 yılında Almanya’daki Amerikan hedeflerini bombalamakla suçlanan ve 11 yıl hapis cezasına çarptırılan Adem Yılmaz isimli şahsın, ABD’nin iade talebine rağmen Almanya tarafından Türkiye’ye sınır dışı edilmesinin Almanya-ABD arasında gerilime yol açtığı iddia edildi.

ABD merkezli Bloomberg’in ismini vermek istemeyen konuya aşina üç kişiye dayandırdığı haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı John Sullivan ve Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’in çarşamba günü Washington’da yaptığı görüşmenin ana gündem maddesi Adem Yılmaz'ın Türkiye’ye gönderilmesiydi.

Türkiye'ye gönderilmesine çok kızdılar

Haberde, ABD’nin iki Amerikan vatandaşının öldürülmekle suçladığı Adem Yılmaz için resmen iade talebinde bulunmasına rağmen, bir Alman mahkemesinin şahsı Türkiye’ye vermesi ABD’de büyük bir öfkeye yol açtığı bildirildi.

Washington’daki görüşmenin ardından, Adalet Bakanı vekili Matt Whitaker konuyla ilgili sert bir açıklama yayımlayarak Almanya’yı, “Adem Yılmaz’ı Türkiye'ye uçağa bindirerek adaletten kaçmasına” izin vermekle suçladı.

Whitaker, “Almanya’nın tehlikeli bir teröristi, iki Amerikan askerini öldürülmesinden dolayı adaletle yüzleşmesi için onu ABD'ye iade etmek yerine Türkiye’ye sınır dışı etme kararından dolayı ciddi bir hayal kırıklığı içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 12:20
  1. ABD
  2. Almanya

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