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Dünya

ABD İHA'ları Fırat Kalkanı Bölgesi'nde

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Amerika Birleşik Devletleri'ne ait insansız hava araçlarının Fırat Kalkanı Bölgesi'nde saldırılar düzenlediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:15:00 -
ABD İHA'ları Fırat Kalkanı Bölgesi'nde

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, ABD'ye ait insansız hava araçlarının Fırat Kalkanı bölgesinde DAEŞ'i hedef aldığını belirtti.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) tarafından yapılan açıklamada, ABD'ye ait insansız hava araçlarının (İHA) Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin kontrolündeki Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıda IŞİD'in hedef alındığı ifade edildi.

Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada 20 Temmuz günü Halep'in kuzeyindeki İhtayimlat kasabası yakınlarında ABD'ye ait olduğu değerlendirilen İHA'lar tarafından bir araca yönelik hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

Hava saldırısında hedef alınan araçta bulunan üç kişinin öldüğü belirtilirken, ölen kişilerin bölgedeki DAEŞ yapılanması mensubu olduklarının değerlendirildiği belirtildi.

ABD'den Fırat Kalkanı bölgesinde hava saldırısı ABD'den Fırat Kalkanı bölgesinde hava saldırısı

Gözlemevi'ne göre ölen üç kişiden biri bölgedeki bir DAEŞ yöneticisi, diğer iki kişiyse korumaları.

Saldırıya dair ABD tarafından herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Mepa News

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