ABD, iddia üzerine bir tekneyi daha vurdu! Ölüler ve yaralılar var
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu’nun doğusunda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye daha saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre saldırıda 2 kişinin öldüğünü duyurdu.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Pasifik Okyanusu’nun doğusunda uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye düzenlenen hava saldırısında 2 kişinin öldüğünü açıkladı.
Bu saldırıyla birlikte, Trump yönetiminin “uyuşturucu kartellerine karşı savaş” olarak nitelendirdiği saldırılarda, 16. ölümcül saldırı gerçekleştirildi, toplam ölü sayısı en az 66’ya ulaştı.
Trump, saldırıları “ABD’nin uyuşturucu kartelleriyle silahlı çatışma halinde olduğu” gerekçesiyle savunarak, hedef alınan teknelerin “yabancı terör örgütleri” tarafından işletildiğini iddia etti.
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk ise geçen hafta yaptığı açıklamada, Washington’a “yargısız infazlara son verme” çağrısı yaptı.
Son saldırının ardından ABD donanmasına ait USS Gerald R. Ford uçak gemisi, Akdeniz’den Karayipler’e doğru yola çıktı.
Artan saldırılar üzerine Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro, Washington’un kendisine karşı “suni bir savaş” başlattığını belirtti.