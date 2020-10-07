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Aktüel ABD İç Güvenlik Bakanlığı: Beyaz ırkçılar en ölümcül iç terör tehditi
Aktüel

ABD İç Güvenlik Bakanlığı: Beyaz ırkçılar en ölümcül iç terör tehditi

Yeniakit Publisher
2020-10-07 00:31:36 -
ABD İç Güvenlik Bakanlığı: Beyaz ırkçılar en ölümcül iç terör tehditi

NEW YORK (AA) – ABD İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan yıllık raporda, aşırı beyaz üstünlük yanlılarının, ülkedeki en ölümcül iç terör tehdidi olduğu belirtildi.

2020 Yurt Tehdit Değerlendirmesi başlıklı raporda, beyaz üstünlükçülerin 2018'den beri ABD'de etnik ve dini azınlığa yönelik ölümcül saldırılar gerçekleştirdiği bildirildi.

Raporda, İç Güvenlik Bakan vekili Chad Wolf'un, "Bakan olarak, her türlü şiddet içeren aşırılık konusunda endişeliyim ancak son yıllarda hedefli korkunç saldırılarında olağanüstü derecede ölümcül olan beyaz üstünlükçü şiddet yanlısı aşırılıkçılardan özellikle endişe duyuyorum." ifadesine yer verildi.

Dış tehdit unsuru olarak da Rusya, Çin ve İran'ın ele alındığı raporun, başkanlık seçimlerine bir aydan daha az süre kalmışken yayımlanması dikkati çekti.

Başkan adayları Donald Trump ve Joe Biden'in 29 Eylül'de Ohia'da ilk kez karşı karşıya geldiği canlı yayın tartışmasında beyaz ırkçılık konusu da gündeme gelmişti.

Trump'ın, "Proud Boys" gibi beyaz ırkçı grupları kınamak yerine "Proud Boys, geri durun ve hazırda bekleyin ama birileri artık Antifa konusunda bir şey yapmalı." sözleri tartışmalara yol açmıştı.

Eleştiri oklarının hedefi olan Trump, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, ülkedeki beyaz ırkçılığın her türlüsünü kınadığını ancak Proud Boys isimli grubun kimlerden oluştuğunu bilmediğini söylemişti.

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